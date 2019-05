L’émission «J’irai dormir chez vous» bientôt transformée en film

Antoine de Maximy, réalisateur de l’émission «J’irai dormir chez vous» va tenter de faire un long-métrage. Le titre: «J’irai mourir dans les Carpates».

Antoine de Maximy est ce qu’on appelle un globe-squatteur. Depuis désormais 15 ans, il réalise une série documentaire, diffusée sur les chaînes françaises. L’objectif? Le Français part seul, et dors chez des gens qu’il rencontre au hasard. Une chose est sûre: il ne manque pas d’expérience, car il a déjà traversé plus de 60 pays.

Seulement, Antoine de Maximy ne veut pas s’en arrêté là. Il a décidé de se lancer un autre défi: transformer ses séries documentaires en long-métrage. Son nom? «J’irai mourir dans les Carpates». Ce sera une fiction pour le cinéma réalisé dans les Carpates, en Roumanie, avec un vrai scénario et des acteurs. Le film va raconter la mort de son auteur, Antoine de Maximy, au cours d’une aventure où il a «squatté» chez des gens mal intentionnés.

Si le scénario a été écrit, il reste désormais plus qu’à financer son film. L’aventurier français est à la recherche de 200 000€ pour réaliser son long-métrage. Dans ce but, il est actuellement en train de récolter des fonds, via un financement participatif. S’il trouve les fonds, il commencera à tourner son film en septembre.