Footgate: le plaidoyer sans concession du procureur général à l’égard du FC Malines

Le dossier malinois a été traité ce samedi devant la haute chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union Belge. Le procureur général Kris Wagner ne veut pas faire d’exception: «Ne pas condamner le club signifierait la fin d’une compétition normale et par conséquent de notre sport».

Le FC Malines et les clubs de supporters du Malinwa ont demandé la semaine dernière à ce que le club ne soit pas poursuivi par le parquet de l’Union Belge, estimant que les dirigeants poursuivis ne forment pas la majorité du conseil d’administration du club. «Peut-être pas mais ce sont eux qui ont le pouvoir décisionnel dans le club», a rétorqué le procureur fédéral Kris Wagner samedi dans son plaidoyer devant la haute chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union belge traitant du dossier du match présumé truqué l’an dernier en playdowns entre Malines et Waasland-Beveren (2-0) du 12 mars 2018.

Tim de Hertogh, avocat qui représente deux associations de supporters malinois, avait déclaré samedi dernier que de nombreux supporters avaient investi beaucoup d’argent dans le club et que le FC Malines est une entité qui ne pouvait pas se résumer à quelques dirigeants. Il a donc estimé que le club ne pouvait être tenu responsable d’une tentative de truquer un match.

Le fait que Thierry Steemans (directeur financier), Olivier Somers (co-actionnaire principal), Stefaan Vanroy (directeur sportif) et Johan Timmermans (ex-président et membre du conseil d’administration) ne constituent pas la majorité du conseil d’administration n’a aucun poids au niveau juridique selon Kris Wagner. «La seule chose qui est importante, c’est que ce sont eux qui avaient le pouvoir décisionnel dans les mains. C’est indéniable compte tenu de leurs fonctions dans le club. Je comprends l’argument selon lequel le club ne devrait pas être victime», a-t-il ajouté. «Mais à qui profite cette falsification? Au FC Malines. Ce serait injuste envers les autres clubs qui jouent selon les règles. Ne pas condamner le club signifierait la fin d’une compétition normale et par conséquent de notre sport.»