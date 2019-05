Verviers: Écolo porte plainte après un mail électoraliste de José Happart (PS)

La coprésidente d’Écolo de l’arrondissement de Verviers Eva Franssen a annoncé le dépôt d’une plainte lundi auprès de l’Autorité de protection de données (APD) après avoir reçu vendredi un e-mail sur son adresse personnelle signé de José Happart, président de Liège Airport et ce dans le cadre de la campagne électorale, une «infraction grave», soulignent les écologistes verviétois samedi.

«Non seulement, il est strictement interdit d’envoyer des mails à des fins électoralistes à quelqu’un s’il n’a pas donné au préalable son accord, mais en outre M. Happart utilise une adresse mail ‘@liegeairport.com’pour ce faire», fustigent les Verts locaux.

«Paradoxalement et sans état d’âme, le mail envoyé est accompagné en bas de page par les modalités de banques de données et de respect de la confidentialité d’usage et imposées par la législation en vigueur. En plus, il a eu visiblement accès à un listing d’adresses mail constitué par un autre service et/ou ‘pouvoir’!» , ajoutent encore les Verts qui ont décidé de porter plainte auprès de l’APD, compétente en la matière.