Di Grassi s’impose à Berlin, Stoffel Vandoorne termine 5e

Stoffel Vandoorne a terminé cinquième dans l’ePrix de Berlin samedi, la dixième des treize manches du championnat de Formule E automobile. La victoire est revenue à Lucas di Grassi (Audi e-Tron FE05). Le Brésilien a remporté sa deuxième victoire de la saison après Mexico.

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) s’est élancé de la première ligne du circuit Tempelhof à côté du poleman Sébastien Buemi (Nissan e.dams). Le Suisse a terminé deuxième à 1.856 seconde de di Grassi. Le Français Jean-Éric Vergne (DS-Techeetah) a complété le podium à 2.522 secondes. Le pilote portugais Antonio Felix da Costa (BMW IFE 18) a terminé quatrième à 5.845 secondes. Vandoorne a franchi le drapeau à damiers 6.336 secondes après le vainqueur.

🥇 @lucasdigrassi 🥈 @sebastien_buemi 🥉 @jeanericvergne + the rest of the results from the 2019 #BerlinEPrix 🏁 #ABBFormulaE pic.twitter.com/2z6kGxmHzX

Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing), vainqueur de l’ePrix à Marrakech en janvier, a dû se contenter de la 17e place à 27.729 secondes.

Au classement général du championnat, Jean-Éric Vergne, tenant du titre, reste en tête. Il possède 102 points, six de plus que Di Grassi (96). L’Allemand André Lotterer, qui a abandonné samedi, est troisième (86). D’Ambrosio est huitième (65), Vandoorne quinzième (30).

La onzième manche aura lieu le 22 juin à Berne, en Suisse. Elle sera suivie de deux autres courses à New York (les 13 et 14 juillet).

Another big overtake for @JeanEricVergne as he takes third place from @afelixdacosta #BerlinEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/gpufM4tVXM