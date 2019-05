VIDÉO | Monaco: meilleur temps pour Leclerc lors des derniers essais libres, Vettel dans le rail

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Monaco (3,337 km).

Le pilote de 21 ans qui dispute son 2e GP à Monaco (18e l’an dernier sur Sauber), a devancé les deux Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas, 2e à 53 millièmes de seconde, et du Britannique Lewis Hamilton, 3e à 213/1000es. Ce dernier avait signé les meilleurs tours lors des deux premières séances vendredi en 1:12.106 et 1:11.118.

La séance a été marquée par une sortie de route de Sebastian Vettel au bout de vingt minutes, qui a sérieusement endommagé l’avant de sa Ferrari en tapant le rail à Sainte-Devote.

Le pilote allemand n’a pu en conséquence accomplir que 7 tours pendant cette séance et ses mécaniciens n’auront que deux heures pour essayer de la réparer avant le début de la séance d’essais qualificatifs à 15h00.

Outre la Ferrari de Charles Leclerc, les deux Mercedes de Bottas et Hamilton et les deux Red Bull de Verstappen et Pierre Gasly, 4e et 5e, sont les seules à être parvenues à passer sous 1 minute 12 secondes au tour, démontrant l’avance actuelle de ce trio d’écuries sur le reste du plateau.

Le débutant italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:12.170