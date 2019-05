VIDÉO | Les Red Panthers arrachent le partage et le point bonus du shoot-outs en Chine

L’équipe nationale dames de hockey a partagé l’enjeu 3-3 (mi-temps: 2-0) face à la Chine (FIH-10), dans son 8e match de Hockey Pro League, samedi au Wujin Hockey Stadion de Wangzhou, en Chine.

Les Red Panthers se sont ensuite imposées 5-4 aux shoot-outs empochant ainsi le point de bonus. Avec deux unités de plus dans son escarcelle, la Belgique se maintient à la 4e place du classement toujours dominé par les Pays-Bas, devant l’Argentine et l’Australie.

La Belgique a connu un début de match catastrophique face à une équipe qu’elle avait facilement dominé 4-1 à l’aller, début avril à Uccle. Menée 2-0 après seulement trois minutes de jeu, elle n’a jamais pu inquiéter la gardienne adverse en première mi-temps. Dès l’entame de match, les Belges concédèrent deux pc consécutifs. Le deuxième, joué en déviation sur Zhang Xiaoxue, trompa Aisling D’Hooghe (2e). Quelques secondes plus tard une passe transversale isola Liang Meiyu, qui n’eut aucune peine à contourner la gardienne du Waterloo Ducks pour doubler l’avance des Chinoises (3e). Sur un terrain rendu particulièrement lent par la pluie abondante, les Red Panthers, moins puissantes dans leurs passes que leurs adversaires, n’ont jamais trouvé la solution pour remonter au score avant la pause.

Revenue sur le terrain du Wujin Hockey Stadion avec des meilleures intentions, les joueuses de Niels Thijssen forcèrent leur premier pc après 3 minutes dans le 3e quart-temps. Le sleep belge, arrêté par la keeper chinoise Ye Jiao, procura un rebond à Emma Puvrez, qui en deux temps réduisit l’écart (33e). Ce sursaut fut toutefois annulé par un débordement chinois quelques minutes plus tard, le centre de Pen Yang trompant D’Hooghe (40e).

La dernière période de quinze minutes, marquée par une météo plus clémente, fut à l’avantage de la Belgique. Si le tir de revers de Pauline Leclef trouva Ye sur sa trajectoire, le rebond profita à Émilie Sinia (51e). Le 4e pc belge donna lieu à une jolie phase, l’envoi de Tiphaine Duquesne étant dévié par Michelle Struijk dans les filets adverses (53e). Malgré deux sérieuses alertes dans le cercle belge en toute fin de rencontre le marquoir n’évolua plus.

Aux shoot-outs pour le point de bonus, Alix Gerniers a inscrit le 6e et dernier essai belge alors que le marquoir indiquait 4-4, juste avant qu’Aisling D’Hooghe s’interpose bien devant son opposante.

Grâce à ces deux nouveaux points, les Panthers totalisent 15 points en 8 rencontres et confortent ainsi leur présence dans le quatuor de tête. Les Chinoises comptent elles 11 unités après 14 matchs et restent cantonnées à la 8e et avant-dernière place.

A leur retour d’Asie, les Red Panthers enchaîneront trois confrontations à la Wilrijkse Plein d’Anvers, le jeudi 30 contre la Grande-Bretagne (FIH-2), le dimanche 2 juin face à l’Allemagne (FIH-5) et le samedi 8 juin contre les Pays-Bas, champions du monde et N.1 mondiaux.