INFOGRAPHIE | Les élections en chiffres

Les élections, c’est ce dimanche. Combien y a-t-il de votants? Combien d’élus? Dans quelle région? On fait le point.

Ce dimanche, ce sera le coup d’envoi des élections régionales, fédérales et européennes. Au total, c’est près de 8 millions de votants qui vont se rendre dans les urnes. Ils vont élire au total 459 députés, répartis au niveau des Parlements européen, fédéral et régionaux (Flandres, Wallonie et Bruxelles).

Sur les 8 millions de votants, environ 180 000 se situent à l’étranger. Pour ceux qui vivent en Belgique, la majorité provient de Flandres (4 838 566). Environ 2 500 000 votants proviennent de Wallonie, et 580 000 de Bruxelles.

Au total, 119 114 bureaux de vote seront installés dans tout le pays. La majorité (68%) procède toujours par vote sur papier. Seulement 32% des votes se font de façon électronique.

Quels partis vont se démarquer? Quels partis feront des flops? Verdict dimanche en soirée.