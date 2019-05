Virginie Efira à Cannes pour son rôle dans «Sibyl»: «Je suis au summum de l’excitation»

La Belge Virginie Efira est actuellement à Cannes pour présenter le film dans lequel elle joue le rôle principal, à savoir «Sibyl». Interrogée par Canal +, elle se dit «au summum de l’excitation».

Virginie Efira est une habituée du tapis rouge de Cannes. Et cette année, elle remet le couvert et vient présenter «Sibyl», le film dans lequel elle joue le rôle principal. Interrogée par nos confrères de Canal +, la Belge apparaît totalement détendue et ne cache pas son bonheur quant à sa présence sur le tapis rouge. «Je prends une voix calme pour vous dire que je suis au summum de l’excitation», explique l’intéressée.

L’interview se poursuit et cible sa relation avec Justine Triet, la réalisatrice du film. «C’est un cadeau de l’avoir rencontrée», confie Virginie Efira. «Ce n’est pas un superlatif de dire que c’est quelqu’un qui a changé ma vie. En tout cas par rapport au travail.»

Le film «Sibyl» est l’un des trois longs-métrages sont en compétition officielle au festival de Cannes pour obtenir la Palme d’or. Les deux autres candidats sont «Dolor y gloria», film autobiographie de Pedro Almodovar, avec Antonio Banderas, et Le jeune Ahmed, de Jean-Pierre et Luc Dardenne sur la radicalisation d’un adolescent.