Koh Lanta: l’épreuve mythique du parcours avec les poids, et un joli coup de maître signé Cyril

Les téléspectateurs ne vont pas être déçus de l’épisode 11 de ce Koh Lanta 2019, riche en rebondissements. Les candidats s’affrontent sur la traditionnelle épreuve du parcours avec les poids avec, en vue, une récompense alléchante: douche, massage et desserts.

L’épreuve de confort

L’épisode commence évidemment par la traditionnelle épreuve de confort. Et cette épreuve est une classique de Koh Lanta. Les candidats doivent réaliser un parcours divisé en quatre étapes, dans lequel ils doivent porter des poids. Après chaque étape, les deux derniers candidats à franchir la ligne d’arrivée sont éliminés et doivent donnent leurs poids aux candidats de leur choix. Les hommes doivent courir avec 7 kg et les femmes 4 kg.

Lors de l’épreuve, Steeve et Cindy perdent au premier tour, ensuite Cyril et Clo, puis Nicolas et Maud. Dans la dernière ligne droite, Mohamed court avec 15 kg, Maxime avec 14 kg et Aurélien porte 25 kg. Au terme de l’épreuve, c’est Maxime qui l’emporte. La récompense? Une douche et un massage avec plein de desserts. Maxime partage finalement sa récompense avec Mohamed.

L’épreuve d’immunité

Pour l’épreuve d’immunité, les règles sont simples. Les aventuriers doivent se tenir sur une plaque de bois immobile, suspendus par un trapèze qu’ils mettent dans le dos. Le candidat qui reste le plus longtemps sur cette plaque de bois repart avec le totem. En position très inconfortable, les candidats tombent l’un après l’autre. Au final, il reste Maxime, Nicolas et Cyril. Au bout de l’épreuve, c’est encore Maxime qui l’emporte. Une immunité qui tombe à pic car Cindy l’avait dans le viseur pour le conseil.

Autre élément fort de l’émission: les rescapés reçoivent un message annonçant que des denrées se trouvent sur l’île en face de la leur. Mais ils sont confrontés à un dilemme: soit ils prennent la nourriture, soit ils prennent les lettres de leurs proches. Après un tirage au sort, Steeve et Cyril sont désignés pour explorer l’île mais Mohamed et Nicolas, qui terminent en dernière position du classement, ne pourront pas profiter des lettres tant désirées.

Sur l’île, Steeve et Cyril ont quelques minutes pour trouver dix amulettes qui équivalent à dix objets qu’ils pourront embarquer avec eux. À la fin du temps imparti, ils n’ont récolté que cinq amulettes et décident alors de récupérer les trois lettres des femmes de l’île, ainsi que 500 grammes de pâtes et 500 grammes de riz.

Et l’éliminé est…

Cyril questionne un peu tout le monde en vue du conseil et remarque assez rapidement qu’il sera la cible de nombreux votes. Un constat qui se confirme lors du conseil, où Nicolas, Maxime, Mohamed, Steeve et Clo forment une coalition. Contre toute attente, Cyril sort son collier d’immunité. Un choix payant puisque six votes étaient destinés pour lui. C’est finalement Mohamed qui est éliminé, puisqu’il était le deuxième candidat ayant récolté le plus de voix. Sans regret, Mohamed félicite les candidats de son alliance et part la tête haute.