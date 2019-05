Simon Davies débarque à Anderlecht pour épauler Kompany

Le Gallois Simon Davies, 45 ans, a été nommé comme le coach principal du Sporting d’Anderlecht, a annoncé le club bruxellois samedi.

L’ancien joueur de Manchester United et Chester City, actif à Manchester City, a signé un contrat jusqu’en 2022. Il travaillera sous les ordres de Vincent Kompany, le nouveau manager-joueur des Anderlechtois.

Simon Davies new head coach. Welcome in #TeamKompany! #RSCA #COYM ?? More info on https://t.co/lUkR6vkIcd pic.twitter.com/LJa7dXwilI