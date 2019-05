Le PSG de Meunier termine sur une défaite, Lens et Gillet joueront la montée en Ligue 1 contre Dijon

Déjà présent lors de la victoire contre Dijon (4-0), Thomas Meunier était titulaire lors de la défaite du PSG à Reims vendredi à l’occasion de la dernière journée du championnat de France de football (3-1). Côté rémois, Bjorn Engels, blessé, et Thomas Foket, suspendu, étaient absents.

Abdul Baba Rahman (36e, 1-0) et Mathieu Cafaro (56e, 2-0) ont creusé l’écart pour les visités avant que Kylian Mbappe (59e, 2-1), qui a inscrit son 33e but, ne relance le suspense. Mais l’ancien joueur d’Anderlecht Pablo Chavarria (90e+4, 3-1) a signé la quatrième défaite de la saison des Sangermanois, qui terminent le championnat avec 91 points. Reims, 55 points, est huitième.

Lyon, sans Jason Denayer opéré au genou, s’est imposé in extremis 2-3 à Nîmes, où Baptiste Guillaume est monté à la 80e. Les Gones ont frappé d’emblée par Maxwel Cornet (6e, 0-1) sur une passe de Memphis Depay, qui est devenu le premier joueur à cumuler au moins 10 buts et 10 passes décisives lors de deux saisons consécutives en Ligue 1 depuis la saison 2006-2007. Les Crocos ont répliqué immédiatement par Renaud Ripart (11e, 1-1) et Antonin Bobichon leur a donné l’avance (45e+3, 2-1). En fin de match, l’OL a survolé les débats grâce à Cornet (88e, 2-2) et Tanguy Ndombele (90e+1, 2-3). Lyon termine la saison à la troisième place (72 points).

Aaron Leya Iseka était titulaire lors du déplacement de Toulouse à Dijon (2-1). Bafode Diakite (33e, 0-1) a ouvert la marque pour le TFC mais Naim Sliti (58e, 1-1) et Julio Tavares (63e, 2-1) ont permis aux Bourguignons (34 points) de l’emporter et de terminer 18e et barragistes. Du coup, Caen (33 points), battu à domicile par Bordeaux (0-1), descend en compagnie de Guingamp (27).

Nantes sans Anthony Limbombe, s’est incliné face à Strasbourg (0-1). Matz Sels, qui avait tout joué jusqu’ici avec les Alsaciens, a suivi du banc le but victorieux sur penalty de Lebo Mothiba (59e, 0-1).

Nacer Chadli a assisté du banc à la défaite de Monaco à Nice (2-0). Benoit Badiashile (36e contre son camps, 1-0) et Mickael Le Bihan sur penalty (67e, 2-0) ont mis l’ambiance à l’Allianz Riviera. Malgré la défaite, l’équipe du Rocher reste en L1 (17e, 36 points).

En Ligue 2, Lens, avec son capitaine Guillaume Gillet, a arraché le droit d’affronter Dijon lors des barrages la semaine prochaine (match aller jeudi 30 mai dans le Nord, retour dimanche 2 juin). Trois jours après s’être imposés aux tirs au but au Paris FC, les Lensois ont surpris Troyes sur son terrain (1-2 après prolongations). Les Nordistes ont ouvert la marque par Yannick Gomis (3e, 0-1) mais se sont retrouvés à dix suite à l’exclusion de leur gardien Jean-Louis Leca pour deux cartes jaunes d’affilée (41e). Bryan Pele a égalisé sur penalty (44e, 1-1) et dans la foulée, Troyes a aussi perdu un homme, Christopher Martins Pereira, pour double carte jaune (67e). Simon Bokote Banza a mis fin à ce scénario hollywoodien de la tête (108e, 1-2).