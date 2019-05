De nombreux commerçants ont le sentiment que le coût des paiements électroniques ne fait qu’augmenter, d’année en année. Or, c’est l’inverse: une récente étude de l’Observatoire des prix révèle que ce dernier a diminué, entre 2015 et 2019: «La baisse varie entre 1,8% et 26% pour les paiements électroniques par carte de débit pour les petits commerçants», précise l’Union des classes moyennes, qui a commenté ce rapport.