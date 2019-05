Subventions accordées pour le Musée de Huissignies

Fin mars, l’échevine du Tourisme, Laurence Feron, annonçait en séance du Conseil l’avancement d’un projet global concernant les travaux du Musée de la Vie rurale. Les conseillers donnaient carte blanche à Ideta pour porter un dossier de subventions au niveau de la Région wallonne.

Outre l’extension et l’amélioration de l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR), ce projet devait également inclure les travaux tant attendus de la toiture du corps de logis et du pignon du Moulin.

En cette veille d’élections, la nouvelle est tombée et les bénévoles du Musée, tout comme l’échevine, peuvent se réjouir. «Les arrêtés d’octroi de subventions viennent d’être signés par le gouvernement Wallon», a signalé cette dernière. «Un premier montant de 572.600€ concerne les travaux d’extension et de rénovation. Un second, de quelque 140 000€, sera affecté à l’aménagement des infrastructures pour l’accessibilité de P.M.R.»

Laurence Feron précise également que des réunions sont d’ores et déjà programmées début juin avec Ideta afin de déterminer un calendrier et une méthodologie adéquate.