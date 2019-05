VIDÉO | Grandeur Nature comme un reflet de Mirwart

Section de la ville belge de Saint-Hubert située en Région wallonne dans la province de Luxembourg, le village de Mirwart est entouré par un impressionnant massif forestier qui renferme une biodiversité très riche.

«Mirwart, mon beau Mirwart» nous ne parlons pas du célèbre conte de fées, mais du petit village de Mirwart qui se trouve au cœur du massif forestier de Saint Hubert. Et oui, c’est vrai qu’il est beau ce Mirwart! Situé sur un éperon rocheux, ce village qui domine le paysage ardennais a été élu en 2016 Plus Beau Village de Wallonie.

Si Mirwart est encerclé par les arbres et la forêt, l’eau est également un élément très important pour lui. Au cœur du domaine provincial qui le borde, nous avons visité la pisciculture.

Cet élevage de poissons est consacré uniquement à la truite fario, destinée à l’empoissonnement des rivières. En effet, composé de 40 étangs piscicoles, le domaine effectue un tri sur base de différents critères afin d’empoissonner cette truite de très bonne qualité.

La truite fario, de nature très exigeante, permet à la fois de donner des indications sur la qualité des cours d’eau Wallons, mais aussi de les repeupler.

Plus d’infos sur apaqw.be.

Dans un esprit de protection de la nature, le domaine, en collaboration avec l’ASBL Mellifica a décidé, il y a quelques années de réintroduire l’abeille noire, une espèce indigène qui en voie de disparition. Situé au fond du domaine, juste derrière les étangs, le rucher a pris la place des anciennes serres qui servaient autrefois de lieu pour la recherche scientifique.

Aujourd’hui, les abeilles noires y ont élu domicile et travaillent activement dans les ruches. Cette espèce, caractérisée par un corps plus petit et plus foncé, convient bien à une apiculture durable car elle utilise moins de ressources et d’énergie. Le rucher, protégé par des vitres est accessible à tout le monde, et propose même des visites pédagogiques pour les écoles.

Mirwart est visité pour sa faune, sa flore mais également pour ses habitants très soudés. Pour Jean-Claude Zelis, enfant du pays, Mirwart est comparable au village d’Astérix: «On peut se chamailler, se jeter des poissons à la figure, mais quand l’ennemi approche, on s’unit tous!», nous explique-t-il.

Jean-Claude organise chaque année à la fin du mois de mai un Rallye de FIAT500. L’événement, qui attire des passionnés du monde entier, permet avant tout de leur faire découvrir la région, le village et le plaisir d’y passer 4 jours.

Tout au long de l’émission, nous parcourrons ce hameau réputé pour son magnifique château. Nous découvrirons également sa glacière, ses légendes, ses événements et rencontrerons quelques «tchiesses di tchfô», surnom donné aux Mirwartins.

Rendez-vous ce samedi 25 mai de 16h à 18h sur Vivacité pour une émission Grandeur Nature entre l’Ardenne et la Famenne, à Mirwart!