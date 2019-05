VIDÉO| Dernière visite du couvent des Croisiers à Tournai avant l’aménagement du site

Abandonné depuis une dizaine d’années, le site de l’ancien couvent des Croisiers, à Tournai, va devenir un pôle artistique pour étudiants.

Ce qui fut, jusqu’il y a une dizaine d’années, un espace de jeux et de loisirs (avec bar et minigolf) sur le site des Croisiers, dans le quartier Saint-Jean, à Tournai, va être transformé en un pôle de création réservé prioritairement aux étudiants de sections artistiques de la région.

L’ancienne tour va être réhabilitée. EdA

Une idée lancée par celui qui a acquis le site il y a environ un an, Youri Leroux, d’Obigies, un ancien de Saint-Luc devenu aujourd’hui un artiste-peintre de renommée internationale.

«Le projet pour lequel nous avons obtenu le permis, explique l’architecte tournaisien Michel Wiseur, chargé de la concrétisation de celui-ci, consiste à créer ici 40 chambres et un vaste espace commun dédié à la création artistique. Les chambres -individuelles s’articuleront par groupe de six ou sept autour de cuisines communes.

Le site sera réservé aux étudiants de sections artistiques d’écoles de la région. Il se voudra idéal pour favoriser la confrontation d’idées entre ceux et celles qui le fréquenteront et par voie de conséquence, il devrait susciter l’émergence de nouvelles créations…»

L’endroit est idéalement situé à deux pas de la gare et des commerces tournaisiens, et non loin d’écoles renommées pour le potentiel artistique des étudiants qui les Du côté du bar, des chambres seront réalisées autour de cuisines communes. EdA fréquentent, soit Loci (Saint-Luc) et les Beaux-arts notamment.

Les travaux devraient débuter dès la mi-juin pour se clôturer en juillet 2020.

L’espace central du site, là où se trouvait notamment une partie du minigolf de l’ancienne salle de jeu, sera découverte pour en faire un espace ouvert vers l’extérieur.

