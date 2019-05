Officiel: Philippe Clement devient l’entraîneur du FC Bruges

Quelques heures seulement après qu’Ivan Leko ait quitté le FC Bruges, les Blauw & Zwart ont officialisé la venue de Philippe Clement en Venise du Nord.

L’information était dans l’air depuis quelque temps: Philippe Clement, champion cette saison avec Genk, devient le nouvel entraîneur du FC Bruges.

Ancien Diable rouge, Philippe Clement (45 ans) connaît bien la maison brugeoise puisqu’il y a évolué pendant dix ans (1999-2009) lorsqu’il était professionnel.

C’est aussi à Bruges que le coach belge a débuté sa carrière de coach, comme entraîneur adjoint, en 2011. T1 intérimaire à la suite du licenciement de Georges Leekens en 2012, Philippe Clement avait quitté Bruges en 2017 pour devenir entraîneur principal à Waasland-Beveren.

«Avant tout, je souhaiterais remercier toute la famille du KRC Genk avec qui j’ai vécu des moments fantastiques, dont le titre de champion de Belgique, a réagi Philippe Clement à l’annonce de son arrivée à Bruges. Quitter Genk pour Bruges n’était pas un choix évident car je me sens proche de ces deux équipes. Mais finalement, j’ai pris la décision de revenir au Club.»

Prochain objectif? Faire aussi bien à Bruges qu’à Genk. «A Genk, j’ai été récompensé aussi bien en tant que joueur qu’en tant qu’entraîneur, poursuit Philippe Clement. Au Club, j’ai également été récompensé en tant que joueur et en tant qu’entraîneur adjoint, mais il est temps maintenant de décrocher des récompenses en tant qu’entraîneur principal.»

Et de terminer: «Je suis impatient de travailler avec Bruges, d’aller plus loin dans la professionnalisation du Club et de travailler dans le nouveau complexe de Westkapelle.»