La foire de Tournai s’installera sur un revêtement tout neuf en 2020

Alors que l’édition 2019 de la foire de Tournai s’est ouverte au public ce vendredi soir, celle de 2020 s’installera sur un tout nouveau «tapis» hydrocarboné.

Pas moins de 450 000€, c’est le montant de l’enveloppe prévue dans le budget 2019 de la ville de Tournai pour le renouvellement du revêtement hydrocarboné du parking de l’Esplanade de l’Europe où les forains installent habituellement leurs métiers.

Une nouvelle qui était attendue de longue date par ces professionnels et qui leur a été confirmée ce vendredi soir lors de l’inauguration du champ de foire par l’échevine de la politique événementielle, Ludivine Dedonder.

Les modes et conditions de passation du marché public pour cette indispensable intervention devraient être avalisés lors du conseil communal de mardi prochain (au point 21 pour être précis).

Les forains ne seront pas les seuls à apprécier ces travaux de réfection; on songera notamment aux jeunes parents se rendant sur la foire avec une poussette d’enfant, il en fallait une tout-terrain pour affronter certains nids de poules…

Précisons que parallèlement au chantier de réfection, le site bénéficiera, à terme, d’une meilleure signalisation et d’une sécurisation renforcée par la mise en place de caméras de surveillance.

Le site réservé au motor-homes qui jouxte ce parking sera, lui aussi, remis à neuf grâce à une enveloppe de 150 000€ dévolue à ces travaux.

«Une bonne nouvelle pour nos visiteurs»

Président de l’Union des industriels forains belges, Anthony Mastrovalerio, se réjouit de cette nouvelle estimant que c’est l’aboutissement des bons rapports que la corporation qu’il représente entretient avec les autorités communales tournaisiennes.

«C’est une bonne nouvelle non seulement pour nous, mais aussi pour tous nos visiteurs qui ne devront plus craindre de se tordre les pieds en venant sur le champ de foire…»

Le président des forains considère que l’amélioration des accès vers les différentes attractions pourrait aussi être de nature à attirer davantage de visiteurs sur le site.

Précisons que ces aménagements n'impliqueront pas une hausse du coût des emplacements. C'est en tout cas ce nous a précisé l'echevine de la Politique événementielle ce vendredi soir.

Plus de soixante métiers sur la plaine pour l'édition 2019

Vous l’aurez compris, quand on parle de la « plaine », il s’agit bien entendu de l’Esplanade de l’Europe sur laquelle 62 forains ont installés leurs métiers jusqu’au 2 juin prochain. Une foire plus courte que celle de septembre donc mais pourtant riche en événements avec notamment deux marchés nocturnes les vendredis, un feu d’artifices le 25 mai et des animations pour les enfants le mercredi 29 mai. Les Transformers sont inscrits au programme de cette dernière après-midi consacrée aux enfants, à partir de 16 h.

Parmi les attractions incontournables : une villa Chaos XXL qui réserve bien des surprises et des fous rires ses visiteurs, l’Auto Break Dance, la terrible Pieuvre et aussi le Booster avec son immense bras de 42 m de hauteur, visible des villages environnant Tournai.

