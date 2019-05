Soulier d’Or 2019: découvrez en direct les lauréats de la saison

Une soirée de gala organisée à la Bourse de Namur, pour mettre à l’honneur les joueurs, joueuses et clubs qui ont marqué la saison 2018-2019 du football namurois. ÉdA/Eventsee

Les clubs et joueurs (et joueuses!) du Namurois se réunissaient ce samedi soir à la Bourse de Namur à l’occasion du gala du Soulier d’Or de la province. Retrouvez ici les lauréats des différentes catégories mises à l’honneur, et nos photos des vainqueurs.

Suivez ici la soirée grâce à notre Facebook Live

Parmi les différents prix de la soirée, retrouvez:

Le Sifflet d’Or (meilleur arbitre de P1)

Le Gant d’Or (meilleur gardien de P1)

Le Coach de l’année (meilleur entraineur de P1)

Le Meilleur Buteur de P1

Le Trophée de Régularité (plus longue série de matches sans défaite)

La Révélation de P1 (meilleur jeune de moins de 21 ans)

Le Soulier d’Or de D2 Amateurs

Le Soulier d’Or de D3 Amateurs

Le Soulier d’Or de P1