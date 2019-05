Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Euroscepticisme: Analyse des risques et enjeux; Les dix plus grands champions des voix de préférence en 2014; Un nouveau traitement d’immunothérapie sera remboursé; Flandre: le poids de l’identité et de la sécurité ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 24 mai.

1

ANALYSE | Mais que va-t-il rester du cdH?

Être ou ne pas être, le cdH s’est posé la question il y a quelques semaines. Le parti n’est pas en forme mais peut jouer le rôle de pivot.

2

VIDÉO | Les crash-tests restent inquiétants

L’information n’est pas neuve mais se confirme. Les motorhomes et les mannequins ceinturés ou non vivent très mal les crash-tests.

3

Marche pour le climat: la dernière, mais la pression restera

C’est la dernière marche pour le climat. Du moins la dernière avant les élections.

Ensuite? Si d’autres manifestations ne sont pas exclues après le 26 mai, elles ne seront certainement plus organisées sur un mode hebdomadaire. Et les mouvements climatiques devront sans doute réinventer une nouvelle forme de mobilisation, comme l’indique Nicolas Van Nuffel, le président de la Coalition Climat, mouvement qui réunit 70 organisations de la société civile belge.

4

La thérapie CAR-T bientôt remboursée

Un nouveau traitement d’immunothérapie sera remboursé pour deux types de cancer du sang: la leucémie lymphoblastique aiguë et le lymphome diffus à grandes cellules B.

5

Le boss du Spirou: «Angillis n’est pas une solution low cost»

Gabriel Jean, le boss du Spirou, le réaffirme: Pascal Angillis est le favori pour coacher la saison prochaine.

6

Élections 2019 | Qui étaient les dix plus grands champions des voix de préférence il y a cinq ans à chaque niveau de pouvoir?

Élections régionales, fédérales et européennes: en attendant de connaître les noms de celles et ceux qui vont dominer les élections du 26 mai, retour sur les champions des voix de préférence de 2014.

7

Euroscepticisme: «Pas l’apocalypse»

Ces élections vont-elles traduire une montée de l’euroscepticisme? Analyse des risques et enjeux.

8

Élections 2019 | Flandre: le poids de l’identité et de la sécurité

La Flandre s’ancre-t-elle entre droite extrême et extrême droite? Entre N-VA et Vlaams Belang, il n’y a pas que de simples vases communicants.

9

La brasserie du Val-Dieu lance la Blanche de Liège

Liège n’avait pas encore de Blanche à son nom. La brasserie du Val-Dieu a donc décidé d’y remédier. Avec une bière fraîche et ardente à la fois.

10

Les séjours de rupture : une formidable aubaine pour les jeunes en décrochage

Une cérémonie de mise à l’honneur des jeunes a été proposée par l’ASBL Amarrage, à Louvain-la-Neuve à l’occasion des dix ans des séjours éducatifs de rupture. Mais qu'est-ce exactement?

