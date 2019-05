VIDÉO | Un but après 9 secondes pour lancer le Mondial U20

#U20WC 10 secondes... ce but de Amadou Sagna va entrer dans le Guinness du Mondial des moins de 20 ans #Tahiti #Senegal pic.twitter.com/jnQQgQzM7Y

La Coupe du monde U20 a démarré en trombe, ce jeudi, grâce à un but inscrit par le Sénégal en moins de 10 secondes.

Le Mondial U20 a démarré en trombe, hier soir! Et pour cause, il n’a fallu que 9 secondes pour le premier but de la compétition tombe.

Officiellement lancé par une confrontation entre Tahiti et le Sénégal, le tournoi a ainsi été marqué d’entrée par la réalisation d’Amadou Sagna, l’attaquant de Cayor Foot.