Rochefort attend son adversaire, Visé peut faire bouger les lignes

Pour certains observateurs, le match de Visé (qui tentera samedi soir d’accéder à la D1 Amateurs contre Oudenaarde) sera crucial pour les montées «en cascade» vers la D2 et la D3 Amateurs (et, par conséquent, jusque dans les séries provinciales). Mais pour les joueurs concernés par le tour final interprovincial, il n'y a pas lieu de faire des calculs et de grandes hypothèses: il faut gagner, un point c’est tout! ÉdA

Il reste encore des places à prendre en D3 Amateurs. Ce dimanche, ce sont 2 tickets directs qui vont être distribués via le tour final interprovincial. Et potentiellement un 3e, et un autre pour la D2, tout cela en fonction de Visé…

Tour final interprovincial P1: Rochefort contre qui?

L’affiche du match entre représentants namurois et brabançons est encore un peu floue. En effet, si Rochefort est certain de recevoir au Parc des Roches, il doit encore attendre la confirmation de l’identité de son adversaire. Initialement, les Marcassins avaient pour opposant le Kosova Schaerbeek, 2e de la P1 brabançonne. Cependant, le Racing Club d’Etterbeek (3e) pourrait chambouler le classement et récupérer la 2e place (synonyme de tour final interprovincial contre Rochefort) si le club obtient gain de cause dans une affaire interne à la P1 du Brabant Wallon. La décision devrait tomber ce vendredi en fin d’après-midi.

Dans l’autre rencontre, les Liégeois de Fize (qui se sont débarrassés du représentant luxembourgeois aux tirs au but la semaine passée) se rendront à Gosselies. Les Hennuyers, défaits par le PàC/Buzet en finale du tour final de P1 Hainaut, ont encore une chance de monter.

Mais il pourrait même sortir 3 montants pour la D3 de ce tour final interprovincial… Et pour cause, si Visé sort vainqueur du tour final de D1/D2 Amateurs (match samedi soir), il resterait une place à prendre en D3; une place qui se jouerait alors entre les perdants de ce dimanche. Il va de soi que les 4 formations de P1 (reste à voir qui sera la 4e…) ne vont pas attendre le verdict de Visé-Oudenaarde pour se motiver: passer en D3 est bien plus gratifiant sur une victoire de prestige!

Le programme des matches du week-end à revivre en résumé vidéo:

Gosselies – Fize

Rochefort – ? (Schaerbeek ou Etterbeek)

Tour final D3 Amateurs: Les yeux rivés sur Visé

Deux autres clubs wallons espèrent grandement une victoire des Visétois samedi puisque Givry et Tournai s’affrontent dimanche pour une éventuelle accession en D2. Si Visé libère sa place en s’imposant face à Oudenaarde, ce match de consolation entre «perdants» du tour final de D3 (Givry battu par Verlaine, Tournai par Onhaye) pourrait devenir bien plus qu’une consolation!

Le match du week-end à revivre en résumé vidéo:

Givry – Tournai