PHOTOS | NBA: Kawhi Leonard emmène Toronto à une victoire de la Finale

Mené deux victoires à zéro, l’équipe de Toronto a aligné une 3e victoire consécutive et n’a plus besoin que d’un succès dans les deux dernières rencontres pour se qualifier pour la première finale NBA de son histoire. Ce jeudi, les Raptors ont pris l’avantage trois victoires à deux en venant s’imposer dans la salle de Milwaukee 99-105. Toronto peut se qualifier dès ce samedi à domicile et rejoindre Golden State, vainqueur de la Conférence Ouest, qui jouera sa 5e finale consécutive avec l’ambition de décrocher un 4e titre dont un 3e consécutif.

Kawhi Leonard, la vedette des Raptors qu’il a rejoints au début de saison, a de nouveau fait éclater son talent. Il a survolé la rencontre ponctuée de 35 points, dont 15 dans la 4e période, auxquels il a ajouté 9 passes décisives, 7 rebonds (3 offensifs) et 2 interceptions. Le MVP des Finals 2014, quand il jouait à San Antonio, a signé son 4e match à plus de 30 points dans cette série.

Milwaukee a sans doute laissé passer sa chance en début de match. Les Bucks ont rapidement pris les devants au marquoir (32-20), mais l’avance s’était réduite au moment de retourner aux vestiaires (49-46). Grâce à Giannis Antetokokounmpo (24 pts, 6 ast, 6 rbs), l’équipe du Wisconsin reprenait ses distances (63-51). Là encore Toronto, qui a trouvé la clé pour limiter le «Greek Freak», est revenu au moment d’aborder la 4e période (75-72).

La rencontre a basculé lors de la séquence qui a vu les Canadiens passer de moins 3 (77-74) à plus 8 (81-89). Milwaukee a eu un ultime sursaut (93-93) mais le momentum avait changé de camp.

Même s’ils ont limité leurs adversaires à 37% de réussite dans leurs envois au panier, les Bucks n’ont pas réussi à éviter une 3e défaite consécutive, une première cette saison qui tombe au plus mauvais moment. La différence de niveau des deux bancs a joué un rôle crucial. Celui de l’équipe locale a rapporté 15 unités, celui des visiteurs 35, dont 21 au seul meneur Fred VanVleet (auteur de 7 paniers sur 9 à 3 points), le facteur X du match, survolté par la naissance de son fils.

Le premier match de la Finale face à Golden State se jouera le jeudi 30 mai à Toronto ou Milwaukee.