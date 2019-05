Soirée de soutien musicale pour Keramis à La Louvière

Le centre d’art de la céramique organise une soirée «à prix libre» pour récolter des fonds afin de poursuivre ses activités.

Le 2 mai dernier, le conseil d’administration de l’ASBL Keramis décidait de se séparer d’une partie de ses employés et annulait ses expositions, par manque de moyens financiers. Suite à cela, l’équipe de Keramis organise une soirée de soutien au musée avec un programme alléchant à la clef: entre petits fours, slogans engagés, visites guidées, manifestation de terre crue, musique et flash-back photographiques…

Suite aux décisions du 2 mai du Conseil d’Administration de l’ASBL, l’équipe de Keramis organise une soirée de soutien au musée ce vendredi 24 mai 2019. Les fonds levés lors de cette soirée permettront à Keramis de continuer à poursuivre un certain nombre d’activités.

Au programme de la soirée: visites guidées, maniement de la terre, création collective, vente de sacs en tissu sérigraphiés et de badges aux couleurs de Keramis…

Pour l’occasion, l’espace laissée vide par une exposition annulée et qui aurait dû être inaugurée ce vendredi (Hugo Meert. Unbreakable), a été redécorée. Lors de la soirée, il sera possible de revoir quatre années d’expositions et d’artistes des collections grâce à des affiches et à des photographies.

Enfin, la soirée de soutien sera l’opportunité de mettre un visage sur les membres du personnel concernés directement par les décisions du Conseil d’Administration à travers quatre portraits photos réalisés par une photographe et étudiante en Master de communication à l’UCLouvain FUCaM Mons.

Une ambiance musicale sera assurée par Anne-Sophie Terschan, une jeune chanteuse louviéroise et Olivia Mortier, la céramiste technique de Keramis sous les traits de Miss Red Line.

Rendez-vous dès ce vendredi, à partir de 18 h 00.