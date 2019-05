C'est leur dernier mot : notre carte blanche aux têtes de liste

Ils sont en train de jeter leurs dernières forces dans la bataille. Dimanche, ils sauront s’ils ont séduit ou non. Nous leur offrons ici une dernière chance de vous convaincre. Ce sera leur dernier mot – avant les élections, en tout cas – dans nos pages. Aujourd’hui, les têtes de liste à la Région et demain, les cartes blanches des têtes de listes aux élections fédérales et des "petits" partis.

Les textes et titres sont signés par les candidats. Les intertitres par la rédaction.

Hélène Ryckmans (Écolo): "C'est le moment de changer de modèle"

Dimanche, ce sera l’heure d’un choix. Celui de continuer dans le modèle actuel ou de lancer une transition vers une société plus ouverte, plus verte, davantage axée sur la solidarité, les emplois locaux et la protection de l’environnement. C’est une opportunité ! Celle de construire une société enthousiasmante pour nos petits-enfants, nos enfants et nous, tout en protégeant la nature, notre santé et notre cadre de vie.

De la Région à l’Europe, nos propositions, ambitieuses et réalistes, sont le fruit de deux ans de rencontres et d’écoute des citoyen·ne·s. Le Bureau fédéral du plan les a d’ailleurs jugées les plus crédibles, tous partis confondus. N’en déplaise à certains, non, avec Écolo il n’y aura pas de taxes ou d’impôts en plus, mais bien des transferts afin de diminuer la facture de la classe moyenne, des personnes précarisées et de réduire le coût du travail. Le tout en faisant des gestes forts pour la Planète : les choix écologiques indispensables deviendront enfin les choix les moins chers.

Nos priorités sont une mobilité simplifiée en renforçant des transports en commun et partagés ; une alimentation de qualité, par exemple par la suppression de la TVA sur les produits bio et locaux ; le renforcement des solidarités entre générations et avec les générations futures ; plus de démocratie et d’éthique en politique et plus d’égalité femmes-hommes. Tout ne se fera pas en un jour, mais nous y mettons toute notre énergie, nos compétences, et notre cœur.

André Antoine (cdH): "L'heure du juste choix"

Le cdH veut des transports publics plus efficaces. « Il faut quatre trains par heure aux heures de pointe, un proxibus minimum dans chaque commune, des nouveaux bus Rapido confortables, développer les parkings de covoiturages », liste André Antoine.

Pour faciliter le covoiturage, le cdH veut multiplier les bandes d’autoroutes réservées au covoiturage et mettre en place des dispositions fiscales pour favoriser le covoiturage.

Le vélo est aussi vanté par André Antoine qui veut voir créées de « véritables autoroutes à vélo ».

Enfin, le cdH veut diminuer le nombre de camions sur les routes : « Le plan wallon d’investissements prévoit 500 millions pour les voies hydrauliques ».

Valérie De Bue (MR): "Mon rêve? Une Wallonie plus forte"

Ces 22 derniers mois, la Wallonie a changé. Aujourd’hui, ce n’est pas nous qui appelons à poursuivre le travail, mais la Wallonie qui appelle à poursuivre le changement initié !

Le MR a récupéré une Région accablée par le chômage, et des pratiques de gouvernance indignes. Nous avons alors pris nos responsabilités : création d’emplois notamment dans les métiers en pénurie, rénovation des logements, suppression de la télé-redevance, gestion efficace et parcimonieuse de l’argent du contribuable.

Le Brabant wallon, moteur de la Wallonie, doit pouvoir compter sur une Région prospère pour garantir son avenir. Les enjeux d’aujourd’hui sont complexes : emploi, climat, formation, mobilité… Ceux-ci méritent d’être pris à bras-le-corps. De manière positive. Sans taxe nouvelle, sans baisse du pouvoir d’achat.

Mon rêve ? Vivre dans une Wallonie où nos jeunes trouvent un emploi à la sortie de l’école ou de formation. Une Wallonie où l’on devient propriétaire, grâce à des aides régionales et des réductions d’impôts. Une Wallonie qui fait de chacun un acteur enthousiaste du défi climatique, qui fait place à l’innovation et développe des infrastructures de qualité pour la mobilité douce.

Ce rêve n’est pas idéaliste. Avec le MR et vous, il est possible ! Et vous, de quelle Wallonie rêvez-vous ?

Pascal Goergen (DéFI): Achever le RER

Ces derniers jours, les masques bleu, vert et rouge sont tombés : le PS rouge avec le scandale Mathot et sa villa en Thaïlande, le vert avec des tracts communautaristes que les électeurs désapprouvent et le bleu avec des « fake news » indignes du parti d’un Premier ministre. Ne parlons même pas du PTB qui rase gratis. DéFI quant à lui propose un programme solide, concret et réaliste. Mais en quoi se différencie-t-il des autres ? Lisez attentivement ce qui suit. Cela vous permettra de mieux comprendre qui nous sommes chez DéFI.

Ce qui nous différencie du cdH, c’est d’abord la laïcité avec comme exemple-phare l’avortement qui n’est toujours pas totalement dépénalisé. Ce qui nous distingue aussi, c’est une constance d’attitude. En effet, DéFI n’est pas un parti caméléon tel le cdH, DéFI respecte – lui – les engagements pris avec ses partenaires. Ce qui nous différencie d’Écolo, c’est la clarté de nos propositions par rapport au flou de leur programme. Un exemple parmi tant d’autres : ils sont pour l’économie de marché libérale surtout si elle n’est pas trop capitaliste… Et enfin le MR qui a laissé en 2014 à la N-VA les principaux postes régaliens (Intérieur, Finances, Défense, Asile) : et donc, le 26 mai 2019, chaque voix pour le MR est un pas de plus vers la N-VA qui affaiblit l’État fédéral et nuit à la Belgique.

Plus que jamais à quelques jours du scrutin, DéFI choisit résolument une société d’apaisement plutôt que celle de l’affrontement, une société plus juste en matière fiscale, sociale et climatique. Ce 26 mai, faites confiance à DéFI.

Dimitri Legasse (PS): "Choisissons le rouge après le noir"

Aujourd’hui, beaucoup de travailleurs n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois. Une séparation, un accident de vie et les familles tombent dans la précarité. Les pensionnés, après avoir travaillé toute leur carrière, se retrouvent à compter le moindre euro. Les malades hésitent à se soigner, faute de moyens. Ce n’est pas normal.

Il est temps d’en finir avec un système capitaliste, de droite, basé sur le profit et qui place l’argent au-dessus de l’humain dans toutes ses considérations. Je rêve d’un modèle de société différent ; une société solidaire, où les richesses sont partagées de manière juste, où chacun contribue à la mesure de ses ressources, une société où personne n’est laissé sur le côté.

Cette autre société est possible. Il suffit de le décider. Réduire la TVA sur l’électricité, augmenter les pensions et le salaire horaire minimum, la gratuité des bus, tout cela est possible demain. En choisissant d’adopter des mesures fortes pour le financer : taxer les grosses fortunes (au-dessus de 1 250 000 €), lutter enfin contre la fraude fiscale à grande échelle, bref aller chercher l’argent là où il se trouve pour le redistribuer au plus grand nombre.

Il est temps de choisir un modèle de société différent. Le 26 mai, ensemble choisissons le rouge après le noir !