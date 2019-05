La reprise de «Plus tard» par la Liste Destexhe ne plaît pas du tout à Big Flo & Oli

Les rappeurs français ont demandé la suppression de la reprise de leur tube par Alain Destexhe and Co.

«Destexhe et Moniquet: tu connais, non?» Big Flo et Oli bien désormais. Le clip «cheap» dont on vous parlait ce jeudi dans notre revue des insolites de campagne n’est pas passé inaperçu sur la Toile. On y voit Alain Destexhe, Claude Moniquet et d’autres membres du parti lancé mars par l’ancien MR former une chorale pour reprendre le dernier tube de Big Flo & Oli et adapter les paroles en «Tu comprendras plus tard ... mais plus tard il sera trop tard.»

Une fausse bonne idée de la liste autoproclamée «N-VA francophone» et présentée aux rappeurs français comme un parti d’extrême-droite par un internaute qui rappelle la récente affiche nauséabonde de la Liste Destexhe sur le burkini.

Pour info, ils sont par exemple les auteurs de ce genre de publication. pic.twitter.com/TIznhuEp2j — Luk? Tamb?ur ?? (@LucTambeur) 23 mai 2019

Ainsi alertés, les deux rappeurs ont demandé jeudi soir la suppression du clip. Volonté visiblement entendue puisque la vidéo a été retirée de YouTube dans la foulée. Pas trop tard pour comprendre...