PHOTOS | Un pignon menace de s’effondrer à la chaussée d’Aelbeke

Ce sont les voisins qui ont constaté la réelle menace.

On distingue du jour entre le pignon et la toiture. EdA Les pompiers sont déployés en nombre en ce début de soirée. Pas moins de cinq véhicules des hommes du feu sont stationnés à la chaussée d’Aelbeke, appuyés par la police de Mouscron ayant immédiatement établi un périmètre de sécurité.

En cause: le pignon d’une maison inhabitée qui penche vers le trottoir et menace donc de s’effondrer.

De face, on constate des fissures sur la façade. Par contre, de profil, on peut carrément apercevoir du jour entre le dernier étage et la toiture! C’est ce qu’ont constaté des voisins, appelant directement le 112, avant qu’un drame ne survienne.

Sous le commandement du capitaine Delneste, une solution est recherchée à cette délicate situation.