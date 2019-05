TC Charleroi - Dix ans de prison pour deux tentatives de meurtre sur son ami

Sébastien C., 35 ans, absent lors de son jugement, a été condamné jeudi pour deux tentatives de meurtre à dix ans de prison par le tribunal correctionnel de Charleroi. Le 8 septembre 2018, par deux fois, il avait tenté de tuer Frank B., un ami de longue date. Le ministère public avait requis 12 ans de prison à son encontre.

Une rixe a éclaté à Momignies entre le prévenu et Frank B., son ami de longue date. Ne voyant pas l'argent que lui devait la victime, Sébastien s'est alors saisi d'un couteau et a poignardé au biceps, au mollet et à l'épaule la victime, qui est parvenue à fuir les lieux. Le prévenu l'a alors poursuivi en voiture. Après avoir arrêté le véhicule en provoquant un accident, il a frappé Frank B. et lui a planté un couteau à la gorge. La victime avait reçu dix-sept coups de couteau.

Me Gras, qui représente la victime et sa compagne, propriétaire de la voiture détruite, a souligné l'intention formelle du prévenu, qui n'a pas exprimé le moindre regret face à ses actes.

Le substitut Vervaeren s'était dit effaré par la violence des deux scènes: "une amitié de 30 ans détruite pour 100 euros! Pour une pareille somme, la victime est passée à deux doigts de la mort. Trois couteaux, de 19 à 43 centimètres de long, ont été utilisés pendant ces deux scènes. C'est effrayant."

La défense a plaidé une réduction de la peine requise par le ministère public, en invoquant la crainte que ressentait le prévenu de ne pas pouvoir financer ses futures consommations.