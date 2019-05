TC Charleroi - Six ans requis pour avoir séquestré et abandonné la victime dans les bois

Maurice C., 39 ans, Jean-François C., 36 ans et Eros C., 23 ans, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir séquestré, frappé, volé et détenu Christian T., avant de l'abandonner dans les bois. Le ministère public a requis six ans de prison pour chaque prévenu.

Maurice C. a remarqué que la victime tentait de séduire sa femme sur Facebook. Alors qu'ils étaient en voiture avec Eros C., le duo est tombé nez à nez avec Christian à Pont-à-Celles. Ils l'ont embarqué dans la voiture, prétextant vouloir lui présenter des excuses. Les deux prévenus ont ensuite été rejoints par Jean-François, le frère de Maurice.

La victime a d'abord reçu des coups à l'arrière du véhicule et a été déshabillée. Le trio a conduit l'homme dans les bois pour "lui faire une grande frayeur". Ils l'ont à nouveau frappé et l'ont finalement abandonné sur place.

Le substitut Vervaeren a requis six ans de prison pour chaque prévenu. "Ils se disent dépassés par les événements et ne savaient pas que ça allait dégénérer de cette manière-là. À les entendre, on pourrait croire aux bons samaritains. Pour une simple frayeur, la victime a cru mourir."

Me Brocca, Me Poisson et Me Balleux, à la défense des prévenus, s'accordent sur l'extrême gravité des faits mais soulignent également les regrets de leurs clients. Un sursis simple est plaidé pour Maurice et Eros. Me Poisson plaide un sursis probatoire pour Jean-François.

Jugement, le 13 juin prochain.