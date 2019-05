Trois questions à Jacques Mercier à propos de ces élections

Chaque jour, le temps de trois questions, nous donnons la parole à des citoyens aux profils socio-économiques différents. Cette fois, c’est le Mouscronnois Jacques Mercier qui a directement accepté de s’y prêter.

Que pensez-vous de la politique, des hommes et femmes politiques, des élections?

Il doit être difficile de s’engager dans la politique sans avoir la vocation, car il faut posséder une incroyable force de caractère. Celle de défendre ses idées, mais qui seront rognées par un parti ou par un consensus nécessaire; celle de se donner entièrement au détriment du reste (famille, loisirs, etc.) et surtout celle d’avoir une résistance aux attaques, aux injustices, aux calomnies. C’est surtout vrai en cette époque de réseaux, où il est possible non seulement d’aller fouiller le moindre recoin de votre passé, mais aussi de le déformer! Pour les femmes politiques les difficultés sont encore plus grandes, comme elles le sont toujours dans les autres secteurs de la vie de notre société.

«Il faut participer utilement aux élections, même s’il est évident que ce qu’on fera de nos votes ne nous appartient que très peu. C’est déjà ça, me souffle l’optimiste en moi.»

Comment suivez-vous l’actualité politique en général et durant la campagne? Comment allez vous déterminer votre vote?

En général, je suis quotidiennement l’actualité politique dans la presse. J’essaie de dépasser le «spectacle» que c’est devenu à l’ère de l’image, du direct, de la vitesse et surtout de l’émotion.

Durant la campagne, je trouve étrange la tyrannie des sondages et des chiffres (comme en d’autres temps et sans cesse), qui influence tout le monde. Plus qu’avant, on se focalise sur des personnes qui représentent des courants d’idée, au-delà même des partis. Il commence à y avoir un grand brassage de propositions qui traversent les courants traditionnels.

« J’aime que les jeunes, encore idéalistes, fassent entendre leurs voix. C’est rafraîchissant. »

Les conversations avec mes enfants et mes petits-enfants vont déterminer mon choix (plus que les tracts remis à l’entrée du bureau de vote!)

Quels sont les problèmes que vous espérez voir traiter en priorité par les futur(e)s élu(e)s?

Évidemment l’enjeu mondial de la survie de notre Terre, de laquelle dépendra la suite et notre survie; mais aussi la parité femmes/hommes, qui me paraît aujourd’hui invraisemblable, et enfin le mieux vivre de chacun et de la société. Il y a du boulot!

Mais je sais aussi que cela dépend sans doute bien plus de chacun de nous, de notre engagement, de notre empathie autant que des politiques qui seront élu(e)s.