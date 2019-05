Hamilton le plus rapide lors de la première séance d’essais libres

Lewis Hamilton (Mercedes) s’est montré le plus rapide lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco, sixième manche du championnat du monde de Formule 1, jeudi sur le circuit urbain de la principauté long de 3,337 kilomètres.

Le Britannique de 34 ans, quintuple champion du monde et leader actuel du championnat, a signé un temps de 1:12.106, soit 59 millièmes plus rapide que le Néerlandais Max Verstappen au volant de sa Red Bull. Le Finlandais Valtteri Bottas, coéquipier de Hamilton, a terminé troisième en 1:12.178 (+0.072).

FP1 CLASSIFICATION: Verstappen is in the mix 👏 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fj0Pd0vuOQ

Les deux pilotes Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc (1:12.467) et l’Allemand Sebastien Vettel (1:12.823), complètent le top-5.

Ce GP de Monaco intervient alors que le monde de la F1 est encore sous le choc de la disparition de Niki Lauda. Triple champion du monde, double lauréat à Monaco (1975 et 1976) et figure emblématique du sport automobile, il est décédé lundi à l’âge de 70 ans.

Plusieurs équipes ont placé sur leurs monoplaces des inscriptions en hommage au pilote défunt. Sebastian Vettel arbore lui un casque rouge, semblable à celui que l’Autrichien a porté pendant des années, avec le nom de Niki Lauda à trois endroits différents.

La deuxième séance se déroulera jeudi à 15h, la troisième samedi à 12h peu avant les qualifications (15h). La course débutera dimanche sur le coup de 15h10.

Robert Kubica gets in a spin as he exits Casino Square 🔄#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/CkHKO6lBiX