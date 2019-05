Le Liégeois Stéphan Uhoda vend 75 stations-service à Q8

Le groupe liégeois Uhoda revend 75 stations-service à Q8, principalement dans les provinces de Liège et de Limbourg.

La chaîne de stations-service Q8 complète son réseau de 75 stations grâce à l’acquisition de stations d’U Car Service et VP Oil, du groupe Uhoda. Q8 comptera prochainement 540 stations dans le pays, indiquait mercredi Q8 dans un communiqué.

Les stations qui ont été rachetées se trouvent principalement à Liège et dans le Limbourg, où Q8 était beaucoup moins présent que dans d’autres parties du pays.

«Grâce à cette reprise, nous avons donc étendu notre offre de manière optimale. Les 75 stations que nous avons rachetées sont donc parfaitement complémentaires avec notre réseau existant, qui a ainsi grandi d’un sixième. Grâce à ce réseau sensiblement plus vaste, nous pouvons déployer pleinement notre stratégie axée sur une orientation clients plus forte et des produits et services de mobilité encore plus diversifiés», a déclaré Koen Vankelst, Operations Director Q8 Northwest Europe.

65 de ces 75 stations-service sont actuellement en activité sous différents noms de marque et la plupart d’entre elles vont faire l’objet, dans le futur, d’un rebranding avec l’identité visuelle de Q8.

La finalisation de l’opération est attendue dans «les prochains mois».