Jamie Oliver «dévasté» par la fermeture de 25 de ses restaurants

Après l’annonce de la fermeture des restaurants de sa chaîne Jamie’s Italian, le gourou de la gastronomie britannique s’est dit «dévasté».

Jamie Oliver est une icône pour les foodistas du monde entier: un gourou fun et pop qui délivre depuis 20 ans ses conseils pour mieux manger et a transformé la gastronomie anglaise.

À 43 ans, celui qu’on appelle le «Naked chef» est à la tête d’un empire gastronomique qui lui a rapporté une fortune s’élevant à 150 millions de livres (environ 170 millions d’euros).

Pourtant, mardi, il a annoncé la fermeture de 25 de ses restaurants au Royaume-Uni. Il s’agit essentiellement de la chaîne Jamie’s Italian (lancée en 2008) qui avait pourtant la reconnaissance des critiques culinaires. Un dépôt de bilan qui a mis un millier d’employés sur la touche.

Après l’annonce de la fermeture de ses restaurants, le chef cuisinier a exprimé son désarroi sur Twitter et Instagram

«Je suis dévasté que nos restaurants bien aimés soient placés sous tutelle administrative. Je suis profondément attristé par ce résultat et tiens à remercier toutes les personnes qui ont mis leur cœur et leur âme dans cette entreprise au fil des ans.».

La faute au Brexit?

Charismatique, Jamie Oliver a vendu quarante millions de livres dans le monde et anime plusieurs émissions de télévision très populaires.

Mais ces retombées médiatiques et publicitaires ainsi que la vente d’ustensiles de cuisine n’ont pas permis au cuisinier de redresser la barre du côté de ses restaurants. En 2017 déjà, il avait annoncé la fermeture de six restaurants de cette même chaîne pointant à l’époque le Brexit qui entraînait une hausse significative du prix des ingrédients d’importation.

Cette fois-ci, selon la BBC, ce sont les «loyers élevés» et la «concurrence grandissante qui force les restaurants à faire la différence et à se renouveler constamment» qui seraient en cause.