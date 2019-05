Ankara a cessé d'acheter du pétrole iranien pour respecter les sanctions américaines

(Belga) La Turquie a cessé totalement d'importer du pétrole iranien depuis début mai pour "respecter" les sanctions américaines, même si elle les désapprouve, a déclaré mercredi un responsable turc.

"En tant qu'allié stratégique" des Etats-Unis "nous respectons" les sanctions, a dit ce responsable, sous couvert de l'anonymat, en marge d'une visite à Washington du vice-ministre turc des Affaires étrangères Yavuz Selim Kiran. L'administration de Donald Trump a rétabli les sanctions américaines contre l'Iran après avoir quitté, il y a un an, l'accord international sur le nucléaire iranien. Ces sanctions interdisent notamment les exportations de pétrole iranien, et visent aussi tout pays qui continuerait d'en acheter. Huit pays, dont la Turquie mais aussi la Chine, l'Inde ou le Japon, avaient initialement bénéficié d'une dérogation pour continuer à importer du brut iranien, mais celle-ci a pris fin le 2 mai et n'a pas été renouvelée. A l'annonce du non renouvellement des exemptions, Ankara avait semblé ne pas vouloir obtempérer. "Nous n'accepterons pas de sanctions unilatérales et de contraintes sur la manière dont nous gérons nos relations avec nos voisins", avait alors lancé le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Mais la Turquie a finalement bien cessé d'importer du pétrole iranien depuis le 2 mai, selon le responsable turc interrogé mercredi. (Belga)