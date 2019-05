(Belga) Binche a célébré le Tour de France mercredi soir en présence des autorités communales et des représentants de la société organisatrice ASO. Le départ de la 3e étape de la Grande Boucle sera donné de la Cité du Gille le 8 juillet.

La ville de Binche prend des couleurs jaunes dans la perspective du départ de la 3e étape du Tour de France le 8 juillet. L'étape conduira les coureurs vers la région de la Champagne avec une arrivée à Epernay, au terme de 214 kilomètres d'un parcours annoncé accidenté dans sa partie finale, vers la "Montagne de Reims". Binche, d'où partira donc, pour la première fois, une étape de la Grande Boucle, a une longue histoire cycliste avec, entre autres, la semi-classique automnale Binche-Chimay-Binche, née en 1911, plusieurs championnats de Belgique dont celui des professionnels en 2018 ainsi que le départ de la Flèche Wallonne en 2013 et 2017. La 3e étape du Tour de France succédera au grand départ et aux deux premières étapes disputées les 6 et 7 juillet à Bruxelles. Parmi les festivités autour du Tour de France organisées à Binche, on a annoncé mercredi une exposition présentée à la Maison des Associations ainsi que la sortie d'un livre sur l'histoire du cyclisme à Binche par l'historien local Frédéric Ansion. (Belga)