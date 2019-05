Van Doren et Stockbroekx mènent 1-0 contre Kampong en finale du championnat des Pays-Bas

(Belga) Avec leur club de Bloemendaal, les Red Lions Arthur Van Doren et Emmanuel Stockbroekx ont remporté 1-2 face à Kampong la première manche de la finale des play-offs du championnat des Pays-Bas de hockey, mercredi soir à Utrecht. Les deux Anversois tenteront samedi de confirmer à domicile et ainsi succéder à Thomas Briels et Vincent Vanasch, les deux autres internationaux belges titrés en 2016 avec Oranje-Zwart dans ce qui est considéré comme le meilleur championnat au monde.

Van Doren et Stockbroekx, coaché par Michel van den Heuvel, l'assistant de Shane McLeod au sein de l'équipe nationale belge, s'étaient qualifiés pour la finale en battant Amsterdam en demi-finales. Dans l'autre duel du dernier carré, les hockeyeurs belges Maxime Plennevaux, buteur dans le 1er match, et Tanguy Cosyns ont été éliminés en deux manches par Kampong, le double tenant du titre. Mercredi, Bloemendaal a rapidement pris les commandes via Croon (5e), mais Meulenbroek a failli envoyer les deux équipes aux shoot-outs en égalisant à 4 minutes du terme. C'était sans compter sur le meilleur joueur actuel au monde, Arthur Van Doren, qui en lançant son équipier des Red Lions Manu Stockbroekx, initia une contre-attaque qui terminait dans le stick de Brinkman, offrant in-extremis la première manche aux joueurs de Bloemendaal, dont le dernier sacre date de 2010. Dans le match pour la 3e marche du podium et le ticket EHL, HGC est allé s'incliner 3-2 à Amsterdam avec Plennevaux et Cosyns, ce dernier inscrivant le deuxième but du club de Wassenaar. Aux Pays-Bas, la première équipe avec deux victoires remporte le titre ou le duel pour la 3e place du championnat. Dans chaque match, en cas de partage, une séance de shoot-outs est prévue pour désigner un vainqueur. Une troisième confrontation décisive est éventuellement programmée dimanche pour les deux rencontres. . (Belga)