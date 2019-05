TC Nivelles - Un supporter du Standard soupçonné d'attentats à la pudeur sur des stewards

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné mercredi un dossier mettant en cause un quinquagénaire d'Orp-Jauche, membre du groupe des Ultras des supporters du Standard. Poursuivi pour une série d'attentats à la pudeur et des faits de harcèlement, il a été dénoncé par sept stewards féminines. Elles ne se sont pas constituées parties civiles mais ont expliqué aux enquêteurs que le prévenu avait eu des gestes déplacés envers elles, lors de plusieurs matchs en 2016 et 2017. Le ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis, et une interdiction de stade durant trois ans.

L'enquête a commencé après des faits qui se sont produits lors d'une échauffourée à Mouscron, en mars 2017. Une steward a déposé plainte contre le prévenu pour avoir été pincée au niveau des seins. L'homme, entendu, a indiqué qu'il avait failli tomber et qu'il s'était rattrapé en agrippant la plaignante, sans la moindre volonté de poser un geste à connotation sexuelle. Les enquêteurs de la police de Liège ont poussé les recherches plus loin et six autres dames, toutes stewards, ont dénoncé des agissements semblables de la part du supporter brabançon wallon.

Une main sur les seins à Bruges, une steward qui doit se dégager parce que l'homme tente de l'embrasser à Liège, des fesses pincées lors d'une rencontre contre Machelen, un autre attentat à la pudeur au stade Roi Baudouin, une nouvelle steward ayant subi des attouchements lors d'un match contre Saint-Trond... En novembre 2017, c'est une steward de Gand que le prévenu a tenté d'enlacer, et qui a subi ses insultes sexistes répétées après s'être dégagée.

Le prévenu nie en bloc et son avocate a suggéré une possible concertation entre les victimes, qui se connaissent, pour une raison qui échapperait aux enquêteurs.

Le ministère public, lui, ne croit pas à cette thèse du complot et a fustigé l'absence totale de remise en question dont le prévenu fait preuve. D'où la peine de 12 mois de prison avec sursis requise, accompagnée d'une amende de 200 euros et de trois ans d'interdiction de stade.

Le tribunal rendra son jugement le 26 juin.