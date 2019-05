Le musée Hergé de Louvain-la-Neuve fête ses dix ans et dévoile une statue d'Hergé

Les responsables du musée Hergé de Louvain-la-Neuve ont organisé une réception mercredi pour fêter les dix ans de l'ouverture de l'institution dans la cité universitaire. Le musée a accueilli environ 80.000 visiteurs l'an dernier, dont la moitié venaient de l'étranger. Pour marquer cet anniversaire, Fanny Rodwell, qui gère les droits de l'œuvre d'Hergé, son premier mari, a dévoilé une statue qui sera désormais visible devant le bâtiment conçu par l'architecte Christian de Portzamparc. On y voit Hergé assis sur ses albums, un petit Tintin à ses côtés, en train de dessiner avec un chat sur les épaules.

Cette sculpture a été réalisée par l'artiste belge Tom Frantzen dont l'exposition "Hergé & Tom Frantzen, une rencontre imaginaire", présentée jusqu'au 18 août au musée Hergé, est un autre événement destiné à marquer les dix ans de l'institution.

Le musée Hergé n'est pas consacré uniquement à Tintin mais vise, via des documents, des originaux et diverses archives, l'ensemble de l'œuvre du célèbre dessinateur. Il s'agit notamment de montrer tout le travail réalisé derrière la fameuse "ligne claire". Certains éléments ludiques ont été ajoutés depuis l'ouverture, et une rotation des originaux présentés est mise en place.

En dix ans de présence à Louvain-la-Neuve, le musée a noué divers partenariats locaux et ouvre ses portes gratuitement tous les premiers dimanches du mois. Mais il travaille également à l'international, et cible entre autres les touristes chinois pour l'accueil desquels il a obtenu un label spécifique. Sur les 80.000 visiteurs enregistrés en 2018, 50% venaient de Belgique et les touristes français représentaient environ la moitié des visiteurs étrangers. Les autres viennent d'un peu partout dans le monde.