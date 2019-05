Un nouveau média 100% digital et gratuit pour Nethys

«On ne sait pas d’où viennent les impulsions»

«Le développement digital est important, même urgent, personne ne le nie», réagit Emmanuel Wilputte, président de la Société des Rédacteurs (SDR) des Editions de l’Avenir. «Mais son cadre et son concept n’impliquent pas les forces rédactionnelles existantes au sein des EDA, qui ont pourtant toujours fait et font toujours leurs preuves, les derniers chiffres d’audience en témoignent. Difficile donc d’émettre un avis sur un laboratoire dans lequel on n’a pas intégré les rédactions de L’Avenir, pas même celle du Web. On ne sait d’ailleurs pas d’où viennent les impulsions. On n’en sait pas davantage sur la structure future du groupe et sur sa stratégie globale, qui reste extrêmement floue, du point de vue des simples observateurs au sein des rédactions des EDA, confinés malgré eux dans ce rôle. Malgré leur potentiel, confirmé par les derniers chiffres du CIM.»