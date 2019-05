Les résultats des élections régionales 2019 dans l’arrondissement de Verviers

Les résultats des élections régionales dans l’arrondissement de Verviers seront disponibles sur cette page dès que les premiers dépouillements seront terminés. Retrouvez ici les performances de Pierre-Yves Jeholet pour le MR, Marie-Martine Schyns pour le cdH, André Frédéric pour le PS, Anne Kelleter pour Écolo, Daniel Beaupain pour DéFI, Samuel Nemes pour le PTB, Bruno Berrendorf pour le Parti Populaire, Claudio Sangiovanni pour le Collectif Citoyen, Jean-Pierre Larose pour les Listes Destexhe et Yves Faniel pour la Wallonie Insoumise.

À l’occasion des élections du 26 mai 2019, les citoyens sont amenés à renouveler le parlement wallon. Celui-ci comprend 75 sièges, qui se répartissent en fonction des circonscriptions électorales. Pour le scrutin régional, les circonscriptions correspondent aux arrondissements administratifs et le nombre de sièges à pourvoir est proportionnel au nombre d’habitants.

Les enjeux

La circonscription de Verviers doit envoyer 6 élus sur les 23 sièges à répartir entre les candidats de la province de Liège. Lors des élections de 2014, elle avait envoyé 2 députés MR, 2 députés PS, 1 député cdH et 1 écolo siéger au parlement wallon. Il faudra s’assurer au moins 16,6% des suffrages pour obtenir un élu direct au parlement wallon. Les listes qui n’atteindront pas cette barre n’auront plus qu’à espérer que la mécanique aléatoire de l’apparentement (répartition des sièges entre les différents partis et entre les trois arrondissements de la province de Liège) joue en leur faveur pour décrocher l’un des tickets restant pour Namur.

En 2014, cela avait été une formalité pour le MR et le PS, qui avaient respectivement récolté 30,45% et 24,16% des suffrages. Ce 26 mai, le PS et le MR sont a priori en position de force pour s’adjuger un 2e élu direct. Mais ce serait faire fi d’évolutions majeures dans les différentes formations. Est-ce que les tendances resteront les mêmes qu’il y a cinq ans? Le PS et le MR réussiront-ils à conserver ces deux sièges en balance, face aux plus petits partis ou à Écolo.

Du côté MR, le gros point d’interrogation se pose sur le score de Pierre-Yves Jeholet. Monté en puissance et en visibilité en devenant ministre, une régression signifierait une sanction de l’électeur. Quid aussi du score de la 2e de liste, Christine Mauel, novice en politique, germanophone, et passée au MR au printemps après avoir été présentée dans un premier temps comme tête de liste Écolo?

On ne peut par ailleurs parler de la tête de liste du MR, sans parler de celle du cdH. Marie-Martine Schyns, elle aussi ministre, elle aussi de Herve, représente certainement «un match dans le match». Leur progression respective sera évidemment à comparer. Et surtout, face à la déglingue générale aux élections communales, l’objectif est clairement le maintien pour la ministre sortante.

Du côté d’Écolo, peut-on s’attendre à une poussée verte, malgré la novice en tête de liste Anne Kelleter? La germanophone est totalement inconnue dans la partie francophone de l’arrondissement, elle succède à l’ère Matthieu Daele. Député sortant, celui-ci reste le 1er suppléant. Le score d’Anne Kelleter, vrai point d’interrogation – d’autant que sa candidature et annonce ont été tardives – puisqu’elle a suivi la fameuse Christine Mauel, passée chez les bleus.

Quid des autres partis? Arriveront-ils à gagner l’un des sièges en ballottage?

Alors que le PTB prend son envol, dans l’arrondissement c’est un novice, Samuel Nemes, que l’on retrouve en tête de liste. Et non la personnalité la plus connue à Verviers, Lazlo Schonbrodt, qui est 1er suppléant. Celui-ci avait pour rappel promis de se concentrer sur Verviers, où le PTB a gagné 3 sièges lors des dernières élections.

Est-ce que le Parti populaire gagnera le siège espéré par son chef de file Bruno Berrendorf?

Le Collectif citoyen, les Listes Destexhe ou la Wallonie insoumise feront-ils changer les tendances?

Suivez ici toute l’actualité de ce scrutin, ce dimanche 26 mai.