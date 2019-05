Les résultats des élections régionales 2019 en province de Namur

Les résultats des élections régionales dans les arrondissements de Namur et de Dinant-Philippeville seront disponibles sur cette page dès que les premiers dépouillements seront terminés. Retrouvez ici les performances de Jean-Charles Luperto pour le PS, Sabine Laruelle pour le MR, Stéphane Hazée pour Écolo, Benoît Dispa pour le cdH, Anouk Vandevoorde pour le PTB et Monique Félix pour DéFI.

À l’occasion des élections du 26 mai 2019, les citoyens seront amenés à renouveler le parlement wallon. Celui-ci comprend 75 sièges, qui se répartissent en fonction des circonscriptions électorales.

Pour le scrutin régional, les circonscriptions correspondent aux arrondissements administratifs de chaque province et le nombre de siège à pourvoir est proportionnel au nombre d’habitants.

Les résultats pour l’arrondissement de Namur

Les enjeux

La circonscription de Namur doit envoyer 7 élus au Grognon sur les 11 sièges à répartir entre les candidats de la province. Lors des élections de 2014, elle avait envoyé 2 députés MR, 2 députés PS, 2 députés cdH et 1 député Écolo siéger au Parlement wallon.

Onze listes se disputeront ces 7 sièges. En 2014 et 2009, il y avait 13 listes en compétition. À la Région, la décrue est donc clairement amorcée.

MR et PS vont encore se livrer bataille (remportée par le PS 28,9% contre 23,5% en 2014) pour le statut de premier parti de la circonscription de Namur. Pour rappel, 7 mandats de députés y sont à attribuer. Même si les sondages généraux voient les deux poids lourds se tasser de 5% en moyenne, ça signifie que chacun devrait conserver ses deux sièges à Namur. Chez les socialistes, Jean-Charles Luperto sera à coup quasi sûr réélu, la seule incertitude portant sur son score personnel qui pourrait être influencé du fait de ses ennuis judiciaires. Ça n’a pas été le cas aux communales à Sambreville où il est souverain, mais à l’échelle de la circonscription c’est autre chose. Chez les libéraux, Sabine Laruelle, de retour et numéro un, est dans un fauteuil. De même que l’Écolo Stéphane Hazée, unique tête de liste issu de Namur-Ville et dont le parti a le vent en poupe, surfant sur la vague climatique. Le cdH Benoît Dispa n’est en danger que si son parti s’écroule complètement.

Au-delà de ces quatre premiers sièges, un par parti, les socialistes sont en pole position pour en gagner un second, celui du 5e des 7 élus à désigner pour la circonscription de Namur. Ce devrait être la députée fédérale sortante Gwenaëlle Grovonius, sauf si le 3e candidat PS, l’échevin andennais Vincent Sampaoli, cartonne et la dépasse. Le libéral Gilles Mouyard, député sortant également, est-il menacé? Son déménagement de Sambreville à Fosses l’a pénalisé aux communales. Vu les sondages et sa position de numéro deux, sa place est davantage celle du combat. Et c’est au final pour le 7e et dernier siège que la bataille sera rude et incertaine. Dans ses rêves les plus fous, le cdH le rafle et se maintient à deux. Mais ça n’avait été le cas en 2014 que grâce à la locomotive Prévot. Ça ne semble plus très réaliste. Tout va donc dépendre de l’ampleur de la vague verte et de la mesure dans laquelle les Écolos vont aller titiller le PS et le MR. Et les dépasser? Les cartes seraient alors, là complètement rebattues. Quant à Défi et au PTB, ils ont peu de chances de flirter avec les quelque 10% nécessaires pour décrocher un siège.

Les résultats pour l’arrondissement de Dinant

Les enjeux

La circonscription de Dinant-Philippeville doit envoyer 4 élus au Grognon sur les 11 sièges à répartir entre les candidats de la province. Lors des élections de 2014, elle avait envoyé 2 députés MR et 2 députés PS.

Neuf listes se disputeront ces 4 sièges. En 2014 et 2009, il y avait 10 et 13 listes en compétition. À la Région, la décrue est donc clairement amorcée.

Le duel rochefortois entre le libéral François Bellot et le socialiste Pierre-Yves Dermagne sera avant tout de prestige. Les deux seront élus sans aucun doute et prendront donc deux des quatre sièges de la circonscription . Pour les deux autres, c’est l’inconnue totale, en partie à cause de la question de l’apparentement. Mais aussi parce que même si Écolo a des chances de «gagner les élections» à l’échelle wallonne, historiquement les Verts rament dans le Dinantais.

Les mystères de l’apparentement

C’est un mot mystérieux, qui n’apparaît qu’une fois tous les cinq ans, quand il s’agit de renouveler les parlements régionaux (et provinciaux). Qu’est-ce que l’apparentement?

Le Crisp y est allé de sa définition: il s’agit d’un «système de répartition des sièges lors d’une élection selon lequel les listes de candidats peuvent additionner les voix qu’elles ont recueillies dans les diverses circonscriptions d’une même province ou d’un même arrondissement électoral.» L’apparentement vise à s’approcher au plus près de la représentation proportionnelle. Pour la province de Namur, l’apparentement ne joue qu’entre les arrondissements de Namur et de Dinant-Philippeville pour les élections régionales. Le niveau fédéral y échappe.

Comment ça fonctionne?

1. Déclaration Il ne joue qu’entre les listes qui ont déclaré, au dépôt, qu’elles formaient un seul groupe dans les deux circonscriptions concernées. En pratique, ce sont des listes appartenant à un même parti politique qui s’apparente.

2. La mécanique Dans les faits, n’accèdent à la répartition de l’apparentement que les listes qui ont atteint le quorum de 0,66. En pratique, une première répartition des sièges a lieu au niveau de la circonscription électorale, soit Namur ou Dinant/Philippeville. Une répartition complémentaire est ensuite effectuée au niveau supérieur de la province, c’est là que joue l’apparentement. Pour être admissibles à la première répartition des sièges, les listes doivent obtenir au moins 5% des votes dans la circonscription électorale. Cette règle des 5%, c’est le seuil électoral.

Pour participer à la répartition complémentaire des sièges, le groupe de listes doit non seulement atteindre le seuil électoral de 5% au niveau de la province, mais aussi obtenir un chiffre électoral de 66% du diviseur électoral dans au moins une circonscription électorale. Ce diviseur électoral s’obtient en divisant le nombre de bulletins valables dans l’ensemble de la circonscription électorale par le nombre de sièges à conférer dans cette circonscription électorale. Les groupements de listes qui ne remplissent pas cette condition ne peuvent pas participer à la répartition complémentaire des sièges. Ce n’est qu’après ces deux répartitions de sièges que les candidats élus sont désignés.