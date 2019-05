Festival de Cannes | Brad et Leo ont sauvé le Festival

Ils ont amené la lumière et le glamour sur une Croisette bien terne: Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont fait bien plus que le show, ils ont sauvé le Festival.

Veste fermée pour DiCaprio et démarche plus cool pour Brad Pitt, les deux méga-stars de «Once Upon a Time in Hollywood» ont rendu tout son lustre à la Croisette.

Encadrant la charmante Margot Robbie dans un audacieux look Chanel, ils ont pris le temps de satisfaire les photographes frustrés par le manque cruel de glamour de cette 72e édition du Festival de Cannes.

Évidemment, toutes les starlettes défilant avant et après eux semblaient bien fades à côté de leur passage.

Exception faite à Camila Morrone, la petite amie de Leonardo DiCaprio qui a attiré tous les regards en traversant seule le tapis rouge, vêtue d’une sublime robe Miu Miu.

On pointera également les looks super-audacieux de Winnie Harlow dans une robe aussi rouge que le tapis signée Jean Paul Gaultier, Chloé Sevigny toujours rock’n roll en Miu Miu et Elle fanning qui se la jouait égérie de Dior dans un tailleur bar revisité.