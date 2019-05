Tour d’Italie: Caleb Ewan remporte la 11e étape au sprint

L’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) s’est imposé lors de la 11e étape du Giro.

Caleb Ewan (Lotto Soudal) s’est adjugé ce mercredi la victoire à l’issue de la 11e étape du 102e Tour d’Italie cycliste (WorldTour), la dernière très favorable aux sprinters. Déjà lauréat de la 8e étape à Pesaro, l’Australien s’est montré le plus rapide du sprint qui a départagé les coureurs au terme des 221 km du parcours - sans difficulté particulière - tracé entre Carpi et Novi Ligure. Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a pris la 2e place, l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), la 3e et le champion d’Italie Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) la quatrième.

L’Italien Valerio Conti (UAA - Team Emirates) a conservé sa tunique rose de leader du classement général qu’il détient depuis le 16 mai et l’arrivée de la 6e étape. Il précède toujours le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de 1:50 et le Français Nans Peters (AG2R) de 2:21.