Les résultats des élections fédérales 2019 en province de Hainaut

Les résultats des élections fédérales en province de Hainaut seront disponibles sur cette page dès que les premiers dépouillements seront terminés. Retrouvez ici les performances d’Elio Di Rupo pour le PS, Denis Ducarme pour le MR, Jean-Marc Nollet pour Écolo, Catherine Fonck pour le cdH, Marco Van Hees pour le PTB…

Le scrutin fédéral de 2014 pour le renouvellement des députés à la Chambre des représentants avait été marqué par un recul du PS, de 7,13%, qui leur faisait perdre deux sièges. Néanmoins, forts d’un score de 48% en 2010, les socialistes restaient largement en tête avec 41,04%, gardant 9 mandats de députés, soit la moitié des sièges dévolus au Hainaut (18).

Le principal perdant du scrutin, c’était Écolo, en recul comme partout. les Verts tombaient à 5,89% et ne gardaient qu’un siège, celui de Jean-Marc Nollet. Juste derrière eux, le PTB surgissait au-delà des 5% et envoyait Marco Van Hees au fédéral. L’autre gagnant, c’était le MR qui franchissait la barre des 20% et s’emparait de 5 sièges. Le cdH quant à lui baissait, mais gardait ses deux sièges.

Cinq ans plus tard, Elio Di Rupo emmène à nouveau le PS, tout comme Jean-Marc Nollet Écolo. Ce dernier espère sabrer le champagne après avoir bu le bouillon il y a 5 ans. Au PTB, Marco Van Hees voudrait ne plus être le seul Hennuyer et que sa liste contribue à permettre au parti de gauche radicale de former un groupe parlementaire à la Chambre

Au MR, l’obtention de 5 sièges revêtait un caractère exceptionnel et on doit s’attendre à payer les pots cassés d’une participation gouvernementale compliquée dans une province qui a le cœur à gauche. Le cdH va essayer de ne pas disparaître et comptera à nouveau sur la doctoresse framerisoise Catherine Fonck pour prouver qu’il n’est pas aux soins palliatifs.

Quand à DéFI, il attend sa percée. A l’extrême droite, le Parti populaire entend poursuivre sa progression et franchir la barre des 5%.