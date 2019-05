Le gros chantier du barrage de Monsin entre dans une phase plus spectaculaire

Un an après le début du chantier, les travaux de rénovation du barrage de Monsin, à Liège, entrent dans une nouvelle phase, indique mercredi le Service public de Wallonie (SPW). Il s’agit de la destruction puis reconstruction progressive de sa structure, prévues en trois temps.

Trois vannes côté E25 ont déjà été démolies, ainsi que trois tourelles en béton. D’ici fin octobre, ces trois tourelles et deux vannes seront reconstruites et mises en service. Une nouvelle passerelle en métal déployé reliera aussi les tours. La dernière vanne sera reconstruite ultérieurement durant l’étiage 2020 (période où le débit de la Meuse est au plus bas). Le barrage devrait être doté de sa nouvelle structure en 2021.

Seules quelques fermetures ponctuelles et limitées dans le temps seront à déplorer durant le chantier. Intégralement financé par la Wallonie, à hauteur de 32 millions d’euros, ce dernier s’étend sur quatre ans, entre mai 2018 et octobre 2021.

Le barrage de Monsin joue un rôle de régulateur crucial pour la navigation marchande et la prévention des crues, souligne le SPW. Son bon fonctionnement était menacé par de la corrosion, c’est pourquoi des travaux de rénovation ont été entrepris.