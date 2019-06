De Goyvaerts à Hazard: ces Belges passés par le Real Madrid

Eden Hazard au Real Madrid, c’est fait! Le Brainois devient le septième joueur belge à débarquer dans ce club légendaire fondé il y a 117 ans.

«Joueur fantastique» aux yeux de Zinédine Zidane, Eden Hazard rejoint le club de son cœur et son idole au Real Madrid.

En débarquant dans le club merengue, le capitaine des Diables rouges met fin à une saga qui a démarré il y a près d’un an, peu de temps après la Coupe du monde.

Hazard s’envole pour l’Espagne après avoir réalisé une saison pleine avec Chelsea. Le numéro 10 des Blues a inscrit 16 buts et délivré 15 passes décisives en Premier League. Il a été décisif toutes les 94 minutes dans le championnat anglais.

Le capitaine des Diables n’est pas le premier belge à être passé par le Real Madrid. Si tout le monde a évidemment en tête le nom de Thibaut Courtois, il y a également eu d’autres compatriotes qui ont évolué chez les Galactiques.

1 Carlos Maertens, le premier

Le tout premier joueur belge a avoir évolué sous le maillot merengue est Carlos Maertens. Il a joué quelques rencontres lors de l’année 1902 qui a vu la fondation du club.

Malheureusement, il n’existe pas de données sur les statistiques du milieu de terrain belge.

2 Fernand Goyvaerts, «El Rubio Belga»

Le 24 octobre 1938 naît un futur enfant terrible du football, à Malines: Fernand Goyvaerts.

Milieu offensif, il effectue ses classes au FC Bruges pendant huit ans, avant de partir pour le championnat espagnol en 1962. À 23 ans, il connaît une ascension fulgurante.

Surnommé «El Rubio Belga» (le Belge blond), il va être le premier belge à marquer l’histoire du championnat ibérique en débarquant dans le grand club du FC Barcelone. Pendant trois saisons, ce médian de grand talent porte la vareuse blaugrana. En 1965, il est élu meilleur joueur étranger de la Primera Division.

Ce titre lui vaut un transfert record de cinq millions de francs belges vers l’ennemi madrilène. Au Real Madrid, Goyvaerts ne parviendra jamais à s’imposer à cause de blessures à répétition. Après deux saisons, c’est la fin de son aventure dans la capitale espagnole.

Après une fin carrière en France et en Belgique, il devient agent de joueur à succès. C’est notamment grâce à lui que Jean-Pierre Papin a évolué au FC Bruges.

Il décède en 2004 des suites d’une hémorragie cérébrale.

Révélé au FC Bruges, Fernand Goyvaerts devient meilleur joueur étranger du championnat espagnol lors de son passage au FC Barcelone, avant de partir chez le concurrent madrilène. 125 ans – FC Bruges

3 Kevin Franck, l’espoir déchu

- Né le 10 juin 1982 à Alost, Kevin Franck avait tout pour réussir. Arrivé très jeune dans le club madrilène (en 2000), le milieu de terrain effectue sa formation avec le Real Madrid Castilla, l’équipe réserve des Los Blancos.

Durant une saison, il joue une vingtaine de rencontres mais ne parvient jamais à satisfaire les exigences de Vincente Del Bosque, l’entraîneur de l’équipe première.

De juillet 2001 à juillet 2002, il effectue une nouvelle saison en Espagne: dans l’équipe B de Majorque. À nouveau, Franck ne parvient pas à atteindre l’équipe fanion.

À 20 ans, il revient en Belgique et réalise l’essentiel de sa carrière dans les divisions inférieures dans l’indifférence la plus totale.

Dans une interview, il dira ceci: «En une semaine, je suis passé de promesse du Real Madrid à joueur de l’équipe B de Denderleeuw, club de deuxième division. C’est triste». En effet.

« En une semaine, je suis passé de promesse du Real Madrid à joueur de l’équipe B de Denderleeuw, club de deuxième division »

4 Édouard Kabamba, une saison au Real grâce au Standard

BELGA Attaquant d’1m80, le Belge Édouard Kabamba est né le 24 janvier 1987 à Kinshasa.

A 19 ans, il rejoint l’équipe réserve du Real Madrid dans le cadre d’un accord qui lie le Standard de Liège au club espagnol. Comme Kevin Franck sept ans avant lui, Kabamba ne parvient pas à atteindre l’équipe première.

Il ne s’imposera pas non plus au Standard et joue désormais au Royal Ougrée, dans la province liégeoise.

5 Álex Craninx, six ans de formation à Madrid

- Né à Malaga le 21 octobre 1995, Alex Craninx a effectué sa formation chez les jeunes du Real Madrid.

Le 1er juillet 2015, à 19 ans, il monte en équipe réserve. Le jeune gardien belge est décrit comme ceci: «Álex est un joueur déterminé, qui se distingue par ses sorties audacieuses et sa maîtrise du jeu aérien».

Si du haut de son mètre 94, «il domine à la perfection le jeu aérien grâce à sa grande envergure», il ne reste que deux saisons au Real Madrid Castilla. Il tente alors sa chance au Sparta Rotterdam et évolue désormais à Molde, en Norvège.

Il ne faudra attendre que quelques mois avant de voir débarquer un gardien belge en équipe première…

« Un joueur déterminé, qui se distingue par ses sorties audacieuses et sa maîtrise du jeu aérien »

6 Thibaut Courtois, le plus prometteur

Que ce soit Fernand Goyvaerts ou Carlos Maertens, ces deux joueurs n’ont joué que très peu pour le Real Madrid.

Le premier belge a réellement être un titulaire indiscutable, c’est Thibaut Courtois. Arrivé en provenance de Chelsea pour 35 millions d’euros, le gardien des Diables rouges a disputé 35 rencontres avec le Real Madrid depuis le 8 août 2018.

Avec l’arrivée d’Eden Hazard, on devrait retrouver deux Diables rouges dans le onze de base des Galactiques l’an prochain.