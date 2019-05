Les résultats des élections régionales 2019 dans les arrondissements de Mons et de Soignies-La Louvière

Les résultats des élections régionales dans les arrondissements de Mons et Soignies-La Louvière seront disponibles sur cette page dès que les premiers dépouillements seront terminés. Retrouvez ici les performances de Joëlle Kapompole pour le PS, Jacqueline Galant pour le MR, Manu Disabato pour Écolo, Carlo Di Antonio pour le cdH, etc.

Les résultats pour l’arrondissement de Mons

L’arrondissement de Mons est marqué par l’importante domination du PS, accentuée par le nombre relativement réduit de députés qu’envoie l’arrondissement, soit cinq. Les résultats du scrutin de 2014 ont envoyé trois députés issus du PS (Nicolas Martin, Joëlle Kapompole et Pierre Tachenion, suppléant de Jean-Marc Dupont), une du MR (Jacqueline Galant) et un du cdH (Savine Moucheron, suppléante de Carlo Di Antonio).

Cinq ans plus tard, le contexte a changé et les cartes semblent rebattues. Le faiseur de voix Nicolas Martin est devenu bourgmestre de Mons et ne se représente pas, laissant la tête de liste à Joëlle Kapompole, au capital sympathie important, mais qui n’apparaît pas aussi séductrice que Nicolas Martin.

Les Écolos borains espèrent bien surfer sur une vague verte annoncée et envoyer Manu Disabato au parlement, voire plus. Au cdH, Carlo Di Antonio défend son bilan corps et âme afin d’éviter de sombrer corps et biens. De son côté, le MR espère tirer son épingle du jeu avec un Richard Miller en support de luxe à Jacqueline Galant et pourquoi pas aller chercher un deuxième siège. Enfin, le PTB entend progresser, même s’il s’est moins développé qu’à Charleroi ou La Louvière.

Les résultats pour l’arrondissement de Soignies-La Louvière

Les cinq députés qui seront élus dans cet arrondissement auront l’immense honneur d’en être les premiers représentants. Auparavant, les communes constituant l’arrondissement de Soignies-La Louvière dépendaient soit de l’arrondissement de Charleroi, soit de Thuin, soit d’Ath-Tournai-Mouscron.

L’arrondissement est donc issu du remembrement des circonscriptions intervenu l’an passé. Difficile de faire des pronostics étant donné la nouveauté de l’ensemble. Néanmoins, les dernières communales peuvent donner quelques indications. Le sud de l’arrondissement est nettement orienté à gauche avec un PS dominant à La Louvière, Binche, Manage, Morlanwelz… Le nord est plus porté sur le MR, à Braine-le-Comte et Seneffe surtout.

Mais Écolo et le PTB sont en embuscade: les verts ont enregistré de bons scores à Écaussinnes, Seneffe, Braine-le-Comte. Quant au PTB, qui a cartonné à La Louvière en octobre 2018, il devrait trouver un écho dans les bastions historiquement PS. Quant au cdH, c’est l’inconnue: il ne s’est présenté nulle part sous ses propres couleurs en 2018.