Application des peines: la «consternation» du président du Collège des cours et tribunaux

Jusqu’à présent, l’exécution des peines de moins de 3 ans de prison était réglée par une circulaire ministérielle. Désormais, le tribunal d’application des peines est compétent. Le président du Collège des cours et tribunaux a écrit au ministre de la Justice pour lui exprimer sa «consternation» devant l’absence de moyens.

Le président du Collège des cours et tribunaux, Pol Van Iseghem, a écrit au ministre de la Justice, Koen Geens, pour lui exprimer sa «consternation» devant l’absence de moyens dont disposeront les tribunaux d’application des peines pour mettre en oeuvre une nouvelle loi.

La loi doit garantir que les condamnés à une courte peine prestent ladite peine. Jusqu’à présent, l’exécution des peines de moins de 3 ans de prison était réglée par une circulaire ministérielle. Désormais, le tribunal d’application des peines est compétent.

L’effet sur ces tribunaux et sur les parquets sera «sensible», selon un courrier du SPF Justice, et exige une extension importante des effectifs. L’impact budgétaire est estimé à 4,5 millions d’euros par an, ce qui paraît encore trop peu, selon le Collège des cours et tribunaux. Et, d’après ce courrier, les moyens devront être trouvés dans le budget existant.

Le collège redoute que, sans les moyens suffisants, la charge de travail supplémentaire ne mette en péril le respect du délai raisonnable dans certaines affaires.