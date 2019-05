«Quoi? Tu veux jouer?»: quand Booba tacle Angèle sur Instagram

Après avoir critiqué la diffusion des radios françaises sur Instagram, le rappeur Booba s’en est pris à la chanteuse belge Angèle, qui a répliqué.

Décidément, Booba a décidé de se mettre à dos toute l’industrie de la musique. Après des clashs avec Rohff, Sinik ou encore La Fouine et sa célèbre rixe avec son rival Kaaris, c’est à Angèle que le «Duc de Boulogne» s’en est pris sur les réseaux sociaux.

Dans une publication postée sur Instagram, le rappeur français a critiqué les choix musicaux des radios de l’Hexagone, préférant diffuser des musiques d’Angèle que celles du groupe PNL, pourtant premier du classement de streaming pour la semaine du 10 mai.

- «C’est quand même grave d’occuper (monopoliser ) le top, d’être les plus gros vendeurs de disques en France et de n’être joués sur aucune des plus grosses radios de France (RTL, France Inter, NRJ… ) Par contre je suis sûr qu’Angèle est jouée partout. Aaahh la France… on l’aime quand même» a écrit le rappeur des Hauts-de-Seine.

La jeune chanteuse belge, qui connaît bien le monde du rap après avoir réalisé les premières parties des concerts de Damso, lui-même en froid avec Booba, a répondu à ce pseudo-clash avec humour. «Ouaaiii», a commenté la petite sœur de Roméo Elvis en accompagnant son message de drapeaux belges.

«Ouaiii quoi? Tu veux jouer?», a lancé Booba, visiblement agacé, en retour. On espère simplement que tout cela ne se finira pas dans un octogone comme avec Kaaris…