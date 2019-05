Les résultats des élections régionales 2019 dans l’arrondissement de Liège

Les résultats des élections régionales dans la circonscription de Liège seront disponibles sur cette page dès que les premiers dépouillements seront terminés. Retrouvez ici les performances de Jean-Claude Marcourt pour le PS, Philippe Dodrimont pour le MR, Veronica Cremasco pour Écolo ou encore Alda Greoli pour le cdH.

Avec treize députés envoyés au parlement wallon sur un total de 75, la circonscription de Liège, qui correspond géographiquement à l’arrondissement de Liège, est la plus importante de Wallonie. Elle fait donc l’objet de bien des observations, à l’approche du scrutin de ce 26 mai.

Les affaires, singulièrement le scandale Publifin, ont marqué la politique liégeoise durant la mandature qui s’achève. Reste à savoir si elles se feront ressentir dans les urnes, en particulier au PS, emmené par le ministre-présidentiable Jean-Claude Marcourt. Les socialistes de l’arrondissement de Liège avaient perdu un siège en 2014, passant de six à cinq députés à Namur. Ils auront à cœur de le récupérer, dans le cadre d’un scrutin à l’issue incertaine.

Une vague verte de quelle ampleur?

Les sondages et les préoccupations environnementales d’une part importante de la population pourraient profiter à Écolo, qui s’était cassé les dents en 2014, mais qui est cette fois emmené par Veronica Cremasco, qui avait déjà siégé comme députée de 2009 à 2014.

Le MR arrivait en deuxième position et décrochait trois sièges il y a cinq ans. L’Aqualien Philippe Dodrimont occupe la tête de liste, devant la Liégeoise Diana Nikolic et le Sérésien Fabian Culot. Traditionnellement, les libéraux peuvent compteur sur un électorat assez fidèle dans la «ceinture bleue» autour de Liège, de Chaudfontaine à Neupré en passant par Aywaille et Sprimont.

Le cdH, pour sa part, subit une longue érosion de son électorat depuis une quinzaine d’années, notamment par manque de relève. Il revient cette fois à la ministre Alda Greolo et à Jean-Denis Lejeune d’inverser la tendance.

Quel résultat pour le PTB?

Mais en région liégeoise, c’est le résultat du PTB que tout le monde attend. Après avoir cartonné aux élections communales en octobre dernier (3e à Liège, 2 à Seraing, Herstal, Flémalle, Saint-Nicolas), le parti de gauche devrait récolter un très bon score, surtout dans le cœur urbain de l’arrondissement. Par contre, les figures les plus populaires (Raoul Hedebouw, Ndia Moscufo, Damien Robert) se trouvant sur la liste fédérale, c’est à une candidate moins connue, Alice Bernard, qu’a été confiée la tête de liste.

Treize listes se présentent au total. Rappelons que le Parti populaire avait décroché un siège en 2014, mais la tête de liste de l’époque, André-Pierre Puget, emmène désormais la Liste Destexhe. Les deux partis à la droite de la droite créeront-ils la surprise.

De l’autre côté de l’échiquier politique, des listes comme DEMAIN et la Wallonie Insoumise espèrent également obtenir de bons résultats, sans oublier le Collectif Citoyen, qui émane de différents mouvements citoyens.