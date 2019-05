PHOTOS | La fin de Game of Thrones spoilée sur des arrêts de tram

Des affiches dévoilant la fin de la série Game of Thrones ont été placardées sur des arrêts de tram à Bordeaux, suscitant la colère des internautes.

Après huit saisons passées à raconter les péripéties des habitants de Westeros, Game of Thrones a tiré sa révérence dans la nuit de dimanche à lundi. Devenue un véritable phénomène du petit écran au fil des années, la série de HBO est au centre de toutes les discussions.

Depuis la diffusion de l’ultime épisode, les fans qui n’ont pas encore eu l’occasion de visionner le dénouement de la série font tout pour éviter d’être spoilés, notamment sur les réseaux sociaux. Mais lundi matin, c’est dans les rues de Bordeaux qu’il fallait éviter de vagabonder si on n’avait pas encore vu le dernier épisode.

Et pour cause, un ou plusieurs petit(s) malin(s) ont décidé d’afficher des éléments majeurs de l’intrigue sur différents arrêts de tram de la ville. On pouvait notamment y lire «qui montait sur le trône de fer» ou «qui tuait qui».

Une blague de très mauvais goût qui n’a pas plus aux internautes.

A celui qui a placardé ça aux arrets de tram de Bordeaux lundi à 7h : Viens on se pose et tu nous parle de tes problèmes ? #gameofthrones #got pic.twitter.com/ilJbHPAGXU — A girl has no name (@Cloettee) 21 mai 2019

Donc y'a vraiment quelqu'un a #Bordeaux qui s'est levé hyper tôt, qui a sûrement regardé l'épisode en direct à 3h. Pour aller placarder des spoilers sur les arrêts de tram.#GAMEOFTHRONES pic.twitter.com/gXSqruvSWg — Ronan (@RonanBoivineau) 20 mai 2019

Les arrêts de tram dans tout le centre de Bordeaux. Le chômage fc.#GameOfThrones pic.twitter.com/Bircqpqgkr — miento (@mientooo) 20 mai 2019

A #Bordeaux des gens ont affiché aux arrêts de tram des spoilers du dernier épisode de #got ... genre qui tue qui et qui monte sur le trône 😑 ya plus de respect... que fait #TBM_Tram — Fandreams (@Fandreamsss) 20 mai 2019